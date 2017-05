Her i Estland sys din norske bunad

ANNONSE

I husflidsbutikkene i Norge får man både skreddersydde bunader og konfeksjonssøm, der delproduksjonen foregår i andre land.

En av dem som leverer til Husflid-butikkene er produksjonsselskapet Solhjell. De har en fabrikk i Tallinn, Estland, med 38 ansatte.

- Vi har 12 personer som broderer, og resten syr, sier daglig leder i Solhjell AS og Solhjell Baltic, Inger Siri Strand til Nettavisen.

- Vi har et godt samarbeid med fabrikken vår i Tallinn, sier daglig leder i Solhjell AS og Solhjell Baltic, Inger Siri Strand til Nettavisen.

- Deres folkedrakter har mye til felles med våre



Hvert år går debatten om at bunadsfaget stadig vekk bedrives mer og mer utenlands. Både tradisjoner og håndverk står for fall, sier kritikerne, mens produsenter og en del forbrukere mener at det er for dyrt å sy en full bunad i Norge.

Siden 2006 har Solhjell hatt et eget selskap i Tallinn.

- Vi hadde vår produksjon i Molde, men da vi økte produksjonen på grunn av økt etterspørsel fant vi ikke mange nok som kunne sy, i Norge, sier hun.

Å starte produksjonen i akkurat Tallinn var heller ikke tilfeldig.

- De har gode tradisjoner hva gjelder folkedrakter og bruker mange av de samme teknikkene vi bruker på våre bunader her hjemme. I tillegg er det heller ikke så langt til Tallinn. Noe som fører til at vi har et tett samarbeid, og rask levering.

Ettersom fabrikken ligger i Tallinn, kan kundene også prøve bunaden underveis. I løpet av noen dager sendes den til Norge og kunden kan prøve og det kan gjøres justeringer.

- Viktig med stor produksjon i Norge



En som ikke er like begeistret for produksjon i utlandet er Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen.

- Viktig å fortsatt ha stor produksjon av bunader i Norge, mener direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen.

Hun oppfordrer folk til selv å spørre hvor bunaden lages når de bestiller bunad.

- Vi jobber for å bevisstgjøre forbrukerne, da det er viktig at vi fortsatt kan ha en stor produksjon i Norge. Det er et stort mangfold og mange variasjonsmuligheter innenfor de ulike bunadene, særlig er variasjonsmulighetene store i Hordaland, og Telemark. Her er det også svært mange norske produsenter.

Det hun derimot ser på som et stort problem, er når tradisjonsrike norske bunader blir masseprodusert i utlandet.

- Da er det ingen som tar vare på mangfoldet og vi mister kunnskapen om de mange flotte bunadene våre her hjemme. Vi trenger også å holde oppe betalingsviljen for bunad for å kunne opprettholde produksjonen i Norge, sier hun.

- Ingen arbeidere uten kontrakt



- Jeg kan forstå at noen er skeptiske til at bunaden lages andre steder enn i Norge, sier Inger Siri Strand. Men mye av bunaden er fortsatt norsk! Vi bruker norske råvarer der vi har mulighet for det og systua i Tallinn holder norsk standard, forteller hun. Hun påpeker at maskinene er norske og at de forholder seg til estisk lov når det gjelder kontrakter med de ansatte.

- Her er det ingen arbeidere uten kontrakter, forteller hun.

Hun mener også at det alltid vil produseres bunader i Norge og at kunnskapen ikke vil forsvinne.

- Jeg tror dette håndverket vil bestå, men at deler av produksjonen flytter utenlands er nok bare naturlig når etterspørselen stiger år for år.

I Husfliden-butikkene har de opplevd en jevn økning i salg av bunader de siste årene.

Marit Jacobsen i Norges Husflidslag, påpeker at det ligger mye kunnskap og mange arbeidstimer bak hver enkelt del av bunaden.

- Likevel kan du få en bunad for mellom 30-40.000 kroner. ( Da er ikke sølvet medberegnet. journ.anm.

- Trist om det holdes tilbake informasjon



Camilla Rossing, leder i Norsk Institutt for bunad og folkedrakt, mener det er synd at bunadproduksjonen flyttes ut av Norge:

- Et problem vi ofte hører om, er at kunder ønsker god kvalitet, de ønsker en bunad sydd i Norge, men at det mange ganger er vanskelig å få riktig informasjon fra butikkene. Det er trist dersom det holdes tilbake informasjon om hvor bunaden er sydd, mener hun.

- Når bunader masseproduseres i utlandet kan det skje en forflatning, mener Camilla Rossing i Norsk Institutt for bunad og folkedrakt.

- Forenklet mønster og billige materialer



- Hvorfor blir det ikke like god kvalitet når bunader sys andre steder enn i Norge?

- Når bunaden ikke er skreddersydd, kan et problem være at den ikke «sitter» like godt. Dette gjelder særlig til kvinner. Kanskje er livet på bunaden for langt ned, skuldrene på skjorta er for lave eller bunaden «henger» istedenfor å sitte.

Hun forteller at det noen steder kun tas mål, men at det droppes prøving underveis.

- Ofte med et dårlig utfall. Det kan også være brukt billigere materialer, snittet er forenklet eller mønster og form er ikke originalt.

Hun mener mange forbrukere er prisgitt tilbyder og at det ikke er lett å oppdage med en gang.

- Det kan ha gått et halvt år, så møter du en med samme bunad og ser at den sitter på en helt annen måte enn den bunaden du selv har.

- Ønsk deg del for del



Rossing forteller at det mange ganger kan gjøres forenklinger når bunaden lages, fordi flere bunader produseres samtidig. Det mener hun resulterer i en forflatning og en utvasking av de mange regionale forskjellene.

- En bunad sydd i Norge er dyrt?

- Det har jeg full forståelse for at mange syns. Men man trenger ikke velge den dyreste skjorta, og man trenger ikke å kjøpe hele bunaden med sølv og det hele med en gang. Ønsk deg del for del, og enkelte steder kan man også gå på kurs for å lære å sy enkelte deler av bunaden selv.

- Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å kjøpe



En tilbyder som selger norske bunader sydd i Kina, er butikken Norske Bunader.At de sys i Kina handler mye om pris.



De har den siste tiden opplevd en enorm etterspørsel av bunad til herre.

- Det virker nesten som det er en trend at menn nå ønsker seg bunad. Vi har høy etterspørsel og har i år måttet skuffe mange, dessverre.

- Er mange skeptiske til at en norsk bunad sys i Kina?

- Vi opplever begge deler. Det handler mye om informasjonen vi kan gi til kundene om hvilke norske leverandører vi bruker til stoff, tråd og annet materiale, sier butikksjef i Norske Bunader, Karin Hansen.

Hun forteller at de fleste av deres kunder er klar over at bunadene broderes og delvis monteres i utlandet.

- Så lenge kundene har en garanti for at vi produserer bunadene etter gitte standarder og med norske produkter, så er de fleste helt avslappet til dette.

- Hvorfor lages ikke bunadene i Norge?

- Dette handler selvfølgelig om pris ut mot kunden. Lavere kostnader i produksjon, gir en lavere utsalgs pris. Vi ønsker at alle skal ha muligheten økonomisk, til å kjøpe seg en bunad.

- Vi kan produsere flere bunader



- Hva er fordelene med at bunadene sys i Kina?

- For vår del er fordelen at vi kan produsere flere bunader i løpet av et år enn om vi skulle unnlatt å gjøre dette. I tillegg er det svært høy kvalitet på håndarbeidet som utføres i Shanghai.

Slik fikser du håret til 17.mai: