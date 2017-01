Her reagerer Jarl Goli på den dramatiske tvekampen

ANNONSE

Onsdag denne uken ble Jarl Goli valgt til førstekjempe i «Farmen» av storbonde Vendela Kirsebom. Forøvrig en kvinne Leif-Einar «Lothepus» Lothe kalte Guds gave til både dyr og mennesker.

Overrasket med annenkjempevalg



Overfor de andre ga førstekjempe Goli uttrykk for at han ville velge Tore Petterson som annenkjempe. Men da valget ble tilkjennegjort, falt det til alles overraskelse på kokken Lars Barmen. Ikke minst på Barmen selv.

- Opplevelsen av å dele måltid med en som nettopp har valgt deg som annenkjempe er litt anstrengt. Han leverte en del tilbakemeldinger jeg ikke likte, sier Barmen i programmet.

Tvekamp-valget avstedkom ikke samme raseri som da Aylar langet ut mot Kari Jaquesson denne uken.



Til Nettavisen sa Aylar at hun ikke klarte å la være og si fra.

Barmen viste et øyeblikks harme over valget, men understreker overfor Nettavisen at han tok det med fatning.

- Hvem blir glad for å bli valgt? Jeg har jo et konkurranseinstinkt. Men jeg var sur i noen minutter, sier Barmen med en liten latter.

- Måtte velge den tøffeste



Jarl Goli gikk for den sterkeste konkurrenten til ham selv.

- Jeg måtte velge den aller tøffeste. Den som har gått «71 grader nord» og vist sitt lederskap som en av Norges fremste kokker. Lars har en kunnskap som overgår de andre til sammen, sier Goli til Nettavisen.

GODE BUSSER: Jarl Goli og Lars Barmen har intet usagt etter Farmen-tvekampen.

Lars Barmen velger øksekast, og det blir en svært spennende tvekamp der Barmen først ser ut til å tape, men plutselig henter inn en masse poeng.

- En øks til og jeg hadde tatt han, flirer Barmen til Nettavisen.

Til slutt tar imidlertid Goli siste stikk og slipper ut et par reale seiersbrøl.

- Dette er underholdning, jeg er med som skuespiller og trøkker til litt ekstra. Om noen synes det blir litt mye, så ber jeg om tilgivelse for det, humrer Goli overfor Nettavisen.

- Definitivt mitt ansvar



Nylig ble det kjent at Goli trues av en konkursbegjæring fra kemneren i Skedsmo. Til Nettavisen sier Goli at han har hatt en aktiv høst der fokuset i stor grad har vært på å gjøre opp for seg.

- Her har det vært dialog og fokus på å være ærlig på situasjonen. Jeg har vilje til å gjøre opp for meg, og har fått muligheten i og med at dette er satt i et godt system med alle fullmakter gitt til regnskapsfører. Man må stå oppreist også når det er utfordringer, ta et ansvar og gjøre opp for seg. Og dette er definitivt mitt ansvar, sier han til Nettavisen.

I høst har han jobbet på Gol med Gol som reisemål, og han skal snart i gang med forestillingen «Den stille timen» - med musikerne Cecilie Schillin og Joseph Angyal.

Elsker Farmen

Og så er det selvfølgelig deltakelsen i Farmen.

- Når du har stått på utsiden i tre år, etter at jeg opptrådte i «Skal vi danse», ble jeg svært takknemlig når telefonen fra produksjonsselskapet kom i slutten av januar i fjor. For det første var det en god mulighet til å treffe gode kolleger. For det andre er det vel ikke et bedre program å markedsføre seg i, og for det tredje hadde jeg restskatt å betale og ville komme meg litt ut av isolasjonen. Det var en ære å bli spurt, sier Goli.

Lars Barmen kom durabelig tilbake da han plutselig fikk inn et fulltreff i øksekast. Men det holdt likevel ikke til videre deltakelse.

- Så får vi se om «bestefar» holder så lenge, sier han spøkefullt. Og sikter til at han med sine 59 år er «Farmen Kjendis»' eldste deltaker.

Der ingen skulle tro at nokon kunne bu



Lars Barmen sier til Nettavisen at han gjerne kunne ha vært litt lenger på gården.

- Jeg sa ja til å være med fordi jeg var nysgjerrig hvordan det var å leve for 100 år siden. Jeg har et slikt «der ingen skulle tru»-sted på Vestlandet og er der mesteparten av sommeren. Jeg har fått en veldig respekt for de som bodde der for 100 år siden. Den store utfordringen på gården fra vår vanlige hverdag er egentlig at du må jobbe fra du står opp til du legger deg, sier han.

Jarl Goli sier at det er en ting han savnet når Barmen forlot gården.

-Selv om historien handler om helt andre ting på TV, må du jo ta vare på dyra, fyre opp om morgenen og lage mat. En sånn stille morgentime som Lars og jeg hadde hver morgen, er noen av de fine øyeblikkene jeg alltid vil huske, sier Jarl Goli til Nettavisen.