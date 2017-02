Her sender Oscar-verten en tweet til Donald Trump

Jimmy Kimmel slo elegant vitser om Donald Trump under årets Oscar-utdeling.

Men Oscar-verten klarte virkelig å skape et umiddelbart øyeblikk da han tok frem mobilen og sendte en tweet til Donald Trump. Umiddelbart ble den retweetet 180.000 ganger.

–Noen av dere vil komme opp her på denne scenen i kveld og holde en tale som presidenten i USA kommer til å tvitre om i CAPS LOCK mens han sitter på do klokka 5 i morgen tidlig. Og jeg synes det er helt fantastisk, sa Kimmel.

My opening monologue from the 89th #Oscars ... @TheAcademy @ABCNetwork pic.twitter.com/rXNU8aZfcd

President Trump som tidligere har twitret negativt både om den ene og andre stjernen holdt seg imidlertid i skinnet en god del minutter etter at tweeten ble sendt ut.

Vi kommer tilbake om Donald Trump svarer.

Jimmy Kimmel tweets to President during the #Oscars: “u up?" Hahahahaha... He must be watching the Oscars, Jimmy. pic.twitter.com/gwkN1MszF9