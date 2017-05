ANNONSE

Graham Norton er kjent for å være en mann med en evne til å grave frem det utroligste fra sine gjester.

Denne uken er det blant annet Diane Keaton, Kevin Bacon og Jessica Chastain som er gjester. Og det er i den anledning at Chastain kommer inn på at hun opprettet en Match.com-profil for bestemoren da denne flyttet til California.

- Dessverre har jeg ikke lyktes i å finne henne en mann, sier Chastain. Men det er Graham Nortons behandling av temaet som får det hele til å balansere på kanten.