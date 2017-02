Her synger Kai (8) Ed Sheerans berømte låt. Sjekk hvem som dukker opp i bakgrunnen

ANNONSE

Kai (8) har en forhistorie med Ellen DeGeneres. Den lille gutten har litt av en røst og har opptrådt hos Ellen en rekke ganger.

Nå smelter det siste klippet med ham alle som ser det. For det var blant andre Kai Ellen inviterte til showet på Valentinsdagen. Bare i løpet av det siste døgnet har over to millioner sett Kai synge for Ellen med den største innlevelsen du kan tenke deg.

LAGET VALENTINSKORT: Kai hadde med en overraskelse til Ellen DeGeneres.

Men lite vet Kai at mens han fremfører Ed Sheerans låt «Thinking Out Loud» så lister den virkelige Sheeran inn seg bak dem for å hilse på. Reaksjonen til Kai er som en ekte 8-årings skal være.

SE KAI SYNGE OG ED SHEERAN ANKOMME HER:

Kai hadde laget et Valentinskort til Ellen, fordi «du er min første kjæreste». Og han kunne også fortelle at han ønsket seg en lillebror på fem år, for de «kan man bare gni på hodet».

- Spurte du moren din om dette, spør Ellen?

- Ja, men hun sa at det var for mye styr å bli gravid igjen, svarer Kai.

Kai har for øvrig to søstre, som tydeligvis ikke er klare for oppgaven «å få gnidd hodet».

KAI har opptrådt hos Ellen med sin sang med jevne mellomrom siden han var to år gammel.

