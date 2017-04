Her viser Kirsebom og Pilgaard sin kjærlighet i full offentlighet

ANNONSE

Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (37) - kjent fra Farmen Kjendis på TV 2 og hete oppslag i Se og Hør - dukket opp på den store 90-tallsfesten «We Love The 90's» i en nesten fullsatt Telenor Arena lørdag.

90-tallsfesten som samlet flere tusen, var på forhånd var annonsert som norgeshistoriens største nostalgifest.

Dansk-norske Aqua, DJ Sashi, Culture Beat, East 17, E-type, Reset og Infinity var blant flere som sto på scenen under arrangementet.

En i publikum fanget bildet av Kirsebom og Pilgaard i VIP-losjen under arrangementet og fortalte Nettavisen at de to ikke forsøkte å skjule at de hadde et godt øye til hverandre.

God stemning på VIP-tribunen på Telenor Arena lørdag kveld.

I Se og Hørs påskeekstra sto de to fram under overskriften «Veldig forelsket». Der var de for anledningen fotografert tett sammen ved bassengkanten i en villa i Palma på Mallorca.

I ukebladet snakket de to ut om følelsene de har for hverandre.

Pilgaard fortalte at han i sin villeste fantasi aldri hadde trodde på en flørt med Vendela Kirsebom. Kirsebom fortalte til ukebladet at hun savner Petter når hun ikke har sett ham på noen dager og at de snakker i telefonen hele tiden.

Kirsebom og Pilgaard deltok begge i populære Farmen Kjendis, der 1,5 millioner TV-seere fulgte finalen hvor Einar «Lothepus» Lothe gikk av med seieren.

I gjennomsnitt så 930.000 seere hele Farmen kjendis-sesongen, ifølge NTB. Dette er den mest sette TV 2-serien noensinne.

Både Kirsebom og Pilgaard har delt flere bilder av hverandre i sosiale medier de siste månedene:

Koser oss med #kjendisfarmen 🌸 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) onsdag 11. Jan.. 2017 PST

Dagsfylla🥂 Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) lørdag 11. Feb.. 2017 PST

Flotter meg med disse to herlighetene🥂Mormors største drøm er å bli stylet av @janthomasofficial💇🏼 Legger inn aksjer😬 Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) søndag 19. Feb.. 2017 PST

Har akkurat hatt @vendelaofficial som drømmegjest hos @mikkep4 på @p4radio 👱🏻‍♀️#drømmedame #vakrerepåinnsiden #farmen #farmenkjendis Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) fredag 13. Jan.. 2017 PST

På Sirkus i Trondheim med @petterpilgaard ☀️😊 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) lørdag 11. Mars. 2017 PST

Vi er nominert til Gullruten, så utrolig gøy 😄fantastisk gjeng både foran og bak kameraet 💕 #kjendisfarmen Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) fredag 31. Mars. 2017 PDT

Viktig å ha god stemning med vår nye vakre storbonde @vendelaofficial 😬Får satse på at det holder seg✌🏻 #farmen #farmenkjendis Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) mandag 09. Jan.. 2017 PST

Koste meg med disse to i går 💕 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) søndag 19. Feb.. 2017 PST