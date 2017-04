Hevder hun fikk 220.000 av The Sun for å fortelle om romanse med United-stjerne

ANNONSE

Bloggeren fortalte selv om dette da hun var gjest på SKUP-konferansens Late Night Show.

Ifølge Sophie Vågsæter fikk hun 220.000 kroner for å stille opp i et intervju med den britiske tabloidavisen The Sun for å fortelle om romansen hun hadde med Manchester United-stjernen Antonio Valencia, skriver bransjenettstedet Medier24.

Under SKUP-showet fortalte 24-åringen til 500 fremmøtte journalister.

24-åringen ble stor kjendis over natten etter intervjuet, og har over 20.000 følgere på sin Instagram-profil. Hun har også deltatt i Paradise Hotel.

Per Edgar Kokkvold, leder i Kringkastingsrådet, har over 40 års fartstid i norsk presse. Han har også ledet Pressens Faglige Utvalg og har vært generalsekretær i Presseforbundet i 17 år.

Han kjenner godt til kulturen i britisk presse.

- Nå skal det sies at jeg har ingen interesse av slike saker, men britisk presse har spesialisert seg på privatliv, kjendiser, sex og romanse. Når det kommer til politikk, dreier det seg kanskje mest om å avsløre hvilke politikere som har vært utro, og med hvem. Det gjør ikke norske aviser. Man holder seg gjerne over beltestedet, sier han til Dagbladet.

Norsk presse har ikke klare regler mot å betale kilder for å stille opp på intervjuer, men i Vær Varsom-plakaten, som regulerer spillereglene i norsk presse, heter det i punkt 3.11:

«Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.»

