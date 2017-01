Hjelp, jeg tisser på meg under sex

ANNONSE

Inkontinens, ja, du vet denne tilstanden som krever Tena Lady eller andre ting du tenker eldre mennesker bruker. Det er i alle fall slik vi tror alle andre tenker på det. Likevel er det å oppleve at du «lekker» ikke forbeholdt kun eldre.

Rammer ung som eldre

Inkontinens rammer også unge kvinner. Og et av de mest skambelagte temaene er når man «skvetter» når man har sex.

De færreste ønsker å snakke om det, men det er et tema som sexologisk rådgiver og sykepleier Siv Gamnes ofte møter.

- Prosentmessig er det nok flere kvinner som har født eller vært gravide som opplever dette. Det rammer unge kvinner, og det rammer eldre kvinner fordi muskulaturen blir slappere og det gjør det vanskelig å holde på urin, sier Gamnes.

Kan bli et større problem



De fleste merker det med at de lekker når de hoster, nyser, hopper eller driver aktiv idrett. Og hvem har ikke fått høre at det «er viktig å knipe» adskillige ganger i døgnet etter en fødsel.

Siv Gamnes er sexologisk rådgiver. Du kan lese bloggen hennes på Nettavisen.

For noen kan det utvikle seg til å bli et større problem også under sex.

- Jeg har møtt kvinner som lager seg regimer før de kan ha sex. De må for eksempel passe på ikke å drikke for mye og ha gått på do. Det kan bli mange forholdsregler. Enden er at det ikke blir lystbetont å ha sex og det gjør at mange trekker seg vekk fra all seksuell aktivitet, sier Gamnes til Nettavisen.

Tidligere har Siv Gamnes fortalt Nettavisen at smerter under samleie også er et vanlig tema kvinner kommer til henne med. Hun sa også at det er leit å høre hvor lenge kvinnene har gått med sine plager før de oppsøker hjelp. Slik er det også med inkontinens.

Når knipeøvelser ikke er nok



- Det hemmer utfoldelsen av sexlivet. Man blir mer opptatt av om man ligger og lekker enn at man nyter stunden. Det er såpass skambelagt at kvinner kvier seg for å ta det opp med legen. Istedenfor forsøker de å knipe og knipe, og tenker at de ikke er flinke nok til det. Knipeøvelser er bra og alle kvinner bør gjøre dem, men det er ikke alltid det virker godt nok, sier Gamnes.

IKKE NOK: For noen kvinner hjelper ikke knipeøvelser. Ikke vær redd for å be om hjelp, sier Siv Gamnes.

Det finnes ulike måter å rette på et inkontinensproblem. Et alternativ er operasjon. Det skjer ved dagkirurgi og regnes for et enkelt inngrep.

- Mange har også god nytte av et elektronisk stimuleringsapparat som sender elektriske impulser som muskulaturen reagerer på. Man kan feste pads på foten eller korsryggen som sender elektriske signaler til bekkenregionen. Det er en behandling som krever tid og innsats hver dag over en periode, men klarer du å følge det opp, så er resultatene som regel gode. Og ved inkontinens er det et hjelpemiddel du har krav på å få refundert, sier hun.

Å kunne slappe av under en intim opplevelse, er viktig for at den skal bli god.

Opplevelsen kan feste seg

For noen «løsner» seklivet når de får hjelp med lekkasjene. Andre må regne med å bruke lenger tid.

- Det er ikke alltid du kommer automatisk i gang. Hos noen har kroppen lært et mønster, at sex er noe man holder seg borte fra. Du må våge å kjenne på sexlysten og bruke den igjen, men det er ingen grunn til å gå rundt med disse problemene, sier Siv Gamnes.

