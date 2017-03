Hjemmekontor gir økt stress, søvnløshet og ensomhet

ANNONSE

Det høres ut som en drøm:

Arbeidstiden er mer fleksibel. Tv-en, eller kanskje radioen, kan stå på i bakgrunnen med oppdatering om siste nytt eller musikk som inspirerer og gir kreativitet. Borte er de evigvarende, interne kranglene på kontoret. Din egen kaffe, ikke minst, i stedet for den smakløse kantinekaffen.

Men hjemmekontor er verre for deg enn du kanskje tror.

Dersom du arbeider utenfor kontoret er sjansene nemlig større for at du sliter med økte søvnproblemer, stress og ensomhet, i hvert fall om vi skal tro en ny studie fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

- Visker ut grenser

Rapporten fra ILO, et byrå i FN-organisasjonen, har analysert arbeidsvanene i tre ulike yrkespraksiser: Ansatte som arbeider hjemmefra, ansatte som veksler mellom hjemmekontor og vanlig kontorarbeid, og ansatte som skifter mellom flere ulike arbeidsplasser utenfor kontoret - såkalte «svært mobile arbeidsplasser».

Studiene er gjort i ti EU-land, samt Argentina, Brasil, India, Japan og USA.

Og selv om moderne kommunikasjonsteknologi har gitt ansatte friheten til å jobbe utenfor kontoret, advarer rapporten mot flere bakdeler ved praksisen.

- Arbeid utenfor kontoret visker ut grensene mellom jobben og privatlivet, avhengig av arbeidssted og hva slags yrke det er snakk om, sier Jon Messenger, medforfatter av rapporten.

42 prosent med søvnproblemer

Studiene viser at ansatte som jobber utenfor kontoret ofte jobber flere timer enn kontorarbeidere, og har et høyere stressnivå som følge av en mindre klar grense mellom betalt arbeidstid og privatliv.

41 prosent av ansatte med «svært mobile» arbeidsplasser rapporterer om en mer stresset hverdag enn kontorarbeidere, og 42 prosent slet med søvnproblemer - mot 29 prosent av dem som jobber på kontoret. Mange som arbeider utenfor kontoret føler seg også isolert og utelatt fra den interne jobbpraten, skriver Motto, et dattermagasin av Time, som henviser til rapporten fra ILO.

Rapporten viser riktignok at det er en forskjell på ansatte som praktiserer hjemmekontor og ansatte som skifter mellom flere ulike arbeidsplasser utenfor kontoret, der den siste gruppa er enda mer utsatt for negative helsekonsekvenser som følge av arbeidspraksisen.

- Dra på kontoret et par dager i uken

Likevel anbefaler rapporten alle kontorarbeidere å jobbe deler av tiden på kontoret sammen med kollegaene, eksempelvis et par dager i uken, for å styrke fellesskapfølelsen og forhindre en økende grad av ensomhet.

- Det er spesielt viktig å sette fokus på supplerende arbeid som følger med moderne kommunikasjonsteknologi, for eksempel ekstraarbeid hjemmefra, som kan bli sett på som ubetalt arbeid, sier Osvar Vargas i Eurofund, som også står bak rapporten, i en pressemelding.

- Vi må også sikre at arbeidere kan garanteres en hvileperiode, for å unngå en negativ effekt for de ansattes helse og velvære, sier han.

