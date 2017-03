Holger (10) sin største draum er å jobbe for Lothepus

ANNONSE

- I 2015 skulle dei ha karneval på skulen, og Holger skulle sjølvsagt vera Lothepus. Då han dukka opp var det ingen som visste kven det var han skulle vera. Dei trudde han var ein vanleg cowboy, men syntest det var litt rart at han hadde med seg «dynamitt», seier mor til Holger, Anita Lund, til Hardanger Folkeblad.

No veit sjølvsagt alle kven det er Holger er ein liten kopi av. Etter suksessen på Farmen kjendis, har Lothepus blitt eit kjent namn i dei fleste kretsar. Og at Karmøy har sin eigen versjon, har mange blitt klar over.

- Når me går på butikken er det fleire som ropar «hei Lothepus» etter han, ler Anita.

- Heilt ville

Til Nettavisen fortel ho at interessa for sonen har teke av etter oppslaget i lokalavisa.

- Ja, folk er heilt ville. Dei ropar «Lothepus» etter han, og lurer på kva han held på med no.

- Er det plagsamt?

KARNEVAL: Då Holger kom utkledd som Lothepus på karneval i 2015, var det ingen som skjønte kven han var.

- Nei, ikkje foreløpig. Han bryr seg ikkje sjølv, iallfall. Men eg kjende det ble litt mykje mas i går. Då ringte tv, og det blei mange meldingar. Til slutt «shutta eg down».

Møtte Lothepus i fjor

Holger sjølv fortel til Hardanger Folkeblad at Fjorden Cowboys er favorittprogrammet. Han likar å sjå på at dei grev med gravemaskin, for det vil han også gjera. Då han møtte Lothepus i fjor haust, fekk han 500 kroner til å starte opp sparinga til eiga maskin.

- Etter at bildet av Holger vart lagt ut på nettet, vart det plukka opp av Lothepus sjølv som ringde til Holger på 8-årsdagen for å gratulera han med dagen, fortel Anita.

Dette meiner ho er bevis på at Leif Einar Lothe har eit stort hjarte og er eit godt forbilde for sonen, til trass for at foreldra har opplevd at andre har vore skeptiske.

- Villa melde oss til barnevernet

- Dei har jo nærast villa melda oss til barnevernet fordi me let han sjå på Fjorden Cowboys, seier ho, og legg til at han sjølvsagt ikkje sit oppe og ser det halv elleve om kvelden, men at det går i opptak. Banninga og røykinga til Lothepus er ho ikkje bekymra for, då Lothe sjølv har bedt Holger om å ikkje begynna med det.

Me spør Holger sjølv kva han tenker om at Lothepus røyker.

- Det er berre til å ignorera, svarer han.

Holger seier han ikkje forstår vitsen med å gå på skulen, og er mykje meir interessert i å måka snø, grava i hagen og hakka stein.

No går det mot eit nytt møte mellom Holger og Lothepus, då sistnemnde skal opptre på Karmøy 31. mars. Då er han invitert heim til Holger og familien på middag.

- Så får me sjå om me ender opp i Odda alle saman til slutt, seier Anita lattermildt.

