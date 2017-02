Hope Hicks (28) er den ukjente kvinnen bak Donald Trump

ANNONSE

De som har jobbet med henne kaller Hope Hicks for rolig og lojal. Donald Trump skal mene at hun er «outstanding». Hicks er den som har vært med Donald Trump lengst. Ifølge amerikanske medier den mest usannsynlige stjernen som kom ut av den amerikanske valgkampen.

- Hun er en talskvinne som sjelden åpner munnen. En politisk nybegynner som holder i en av de mest uforutsigbare presidentkampanjer i historien. En tidligere modell som nesten aldri er foran kamera. I et hvert annet valgår så ville ikke en 27-åring, som aldri engang har vært frivillig under en valgkamp, kontrollert kommunikasjonen til en presidentkandiat. Men dette er ikke et slikt år, skrev Town and Country i sin omtale av Hope Hicks i 2016.

Da 11 år gamle Hope Hicks signerte en modellavtale for Ralph Lauren, var det kanskje ikke rollen som direktør for strategisk kommunikasjon i Det Hvite Hus hun hadde tenkt seg.

LAV PROFIL: I motsetning til Kellyanne Conway (t.h) eller for den saks skyld Steve Bannon, har Hope Hicks en ekstremt lav profil.

Yngst og eneste kvinne



Men det er der hun sitter nå. Nylig satte Forbes Magazine henne på listen over de 30 mest innflytelsesrike personen under 30.

Hicks er den yngste og den eneste unge kvinnen i Donald Trumps innerste sirkel i Det Hvite Hus. Hun er også kjent for å holde en meget lav profil i motsetning til for eksempel kampanjesjef Kellyanne Conway.

Det finnes omtrent ikke ett bilde av henne og Trump sammen.

Mange har latterliggjort Hicks, for hennes modellbakgrunn, for hennes alder og ikke minst fordi hun ikke har noen politisk erfaring, foruten kampanjen for Trump.

ANKOMMER: Hope Hicks ankommer Trump Tower. I det siste har hun ikke vært så mye i rampelyset.

Ivankas motekolleksjon



Hun er av såkalt god og velrespektert familie fra Greenwich i Connecticut, som har satt sitt merke på stedet der hun vokste opp.

Hun kan imidlertid PR. Mens Hillary Clinton hadde noen av USAs fremste PR-folk som jobbet for henne 24-7, hadde Trump Holly Hicks.

Holly Hicks er vokst opp med to foreldre fra Connecticut som begge jobbet innen kommunikasjonsfaget. Hun ble knyttet til Trump-familiens forretninger da Ivanka Trump hentet henne inn for å håndtere markedsføringen og kommunikasjonen rundt sin motekolleksjon.

Det gjorde hun i to år før hun startet å jobbe i Trump-imperiet, og det var Donald Trump selv som dro henne med i presidentløpet.

I DET HVITE HUS: Hope Hicks er i en alder av 28 år blitt utnevnt ftil direktør av startegisk kommunikasjon. Her er hun med Steve Bannon etter et møte mellom President Trump og Japans statsminister Shinzo Abe.

- Det var sjokkartet



Hennes mor, Caye Cavender Hicks, har imidlertid uttalt til The New York Times at jobben som pressesekretær for Trump, kom veldig uventet.

- Han kalte henne inn og sa «dette er din nye jobb». Det var sjokkartet, sier Cavender Hicks.

Selv har Hope Hicks sagt svært lite. Men Ivanka Trump har sagt at man må fortjene å få farens tillit. Den tillit har Hope Hicks gjort seg fortjent til.

Det vi vet er at hun har universitetsutdannelse i engelsk, at hun spilte på universitetet Southern Methodist Universitys lacrosse-lag. At treneren hennes omtalte henne som en lagspiller.

Hun er ikke aktiv på sosiale medier, og hun har ingen Twitter-konto, men skal visst til en viss grad ha hånd om Trumps infamøse tweets.

Berømt for ikke å svare



Hun fikk imidlertid en parodikonto oppkalt til ære for henne @Hicksnocomment. Kontoen er senere trukket.

Som eneste pressesekretær for Trump i lang tid kunne jobben noen ganger antakelig vokse henne over hodet. Reportere klaget over at hun tidvis verken svarte på henvendelser via telefon eller mail. Men når hun gjorde det, var det alltid via telefonen. Sjelden person til person.

Før han ga henne jobben som sjefen for strategisk kommunikasjon, og selv ble president, sa Donald Trump dette om Holly Hicvks.

- Hun har svært god dømmekraft. Hun gir ofte råd, men hun gjør det på en meget lavmælt måte så de ikke nødvendigvis fremstår som råd. Men det er alltid godt levert, sa han til The New York Times.