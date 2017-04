Hotel Cæsar tar pause, nå selger de unna møbler

ANNONSE

«Et hjem for oss, et hjem for deg». Slik lyder det velkjente slagordet til Hotel Cæsar, såpeserien som har gått på TV 2 siden 1998, men som nå tar en pause.

– Det er rett og slett at vi må gjøre prioriteringer som alle andre. Det er ikke til å stikke under en stol at seertallene har vært synkende, sa dramasjef Christoper Haug i TV 2 til Nettavisen i mars.

Nå ligger en rekke møbler og lamper fra Hotel Cæsar-settet til salg på Finn.no, og alt kan hentes på Torshov i Oslo.

Stoler, senger, barkrakker og lamper fra hotellet ligger altså ute til salgs, men litt mer spennende er det kanskje at man kan kjøpe Evas spisestuestoler, Evas sofa og Juni Anker Hansens spisestue.

«Hotel Cæsar» er den lengstlevende såpeserien i Skandinavia. Haug fortalte Nettavisen i mars at de ikke har bestemt seg for hva som vil skje med serien i 2018.

- Det er fortsatt Cæsar på TV, og en pause nå betyr ikke at serien er død, sa Haug.

HOTELLSENG kan bli din.





Fikk du med deg denne populære videoen?