Hør Dennis Storhøi tolke Leonard Cohen

ANNONSE

Tirsdag 25. april går alt fra Auroa Aksnes til John Brungot og Alf Cranner på scenen i Oslo Spektrum for å hylle Leonard Cohen.

Artisten døde i november i fjor, og etterlot seg et stort savn. Spesielt hos Christer Falck, som i dag både er ute med hyllestbok om Leonard Cohen og er mannen bak den store konserten i Oslo Spektrum.

Flere billetter igjen



Hittil har 3700 løst billett, men det er plass til 5000 på konserten. I utgangspunktet tar Spektrum maks 8700 personer, men Falck sier de har ønsket å beholde intimiteten.

29 artister, komikere og skuespillere har meldt seg til konserten. Bjøro Håland måtte nylig trekke seg, men ble erstattet av Lena Kristin Ellingsen.

Hun får følge av skuespillerkollega Dennis Storhøi, som for sikkerhets skyld har kastet seg ut i en av Cohens vanskeligste låter, ifølge Falck - «Tower of Song», sammen med Bendik Hofseth.

Her kan du høre smakebit av øvelsen til Storhøi og Bendik Hofseth. Det er forøvrig første gang Storhøi forsøker seg på en Omnichord-solo.

Overtalt til vanskelig sang

Storhøi er en velkjent fra både TV-serier som «Kampen om tungtvannet» og nå aktuelle «Elven», men han er også kjent som en habil sanger i en rekke musikaler, og blir en av de store rollene i «Les Misérables» av Per-Olav Sørensen.

DØDE I NOVEMBER: Leonard Cohen døde i sitt hjem 7. november 2016.

- Vi har prøvd å finne en kombinasjon av at folk får velge låter selv. Det har også vært enkelte låter som bare er så perfekte til sangerne at de bare er blitt nødt til å bli overtalt. Dennis Storhøi/Bendik Hofseth-låta «Tower of Song» er en slik låt. Åse Kleveland sa «Jeg blir med om jeg får «First we take Manhattan». Det var fem sekunder før jeg lurte på om hun kunne tenke seg å gjøre den låta, sier Christer Falck.

Her er endelig artistliste:

Alf Cranner

Anneli Drecker

Aurora Aksnes

Bendik Hofseth

Christel Alsos

Claudia Scott

Daniel Kvammen

Dennis Storhøi

Erlend Ropstad

Frode Grytten

Jan Eggum

John Brungot

Kari Bremnes

Kirsten Bråten Berg

Knut Reiersrud

Kristian Kristensen

Kristin Solli

Lars Lillo-Stenberg

Lena Kristin Ellingsen

Odd Nordheim

Paal Flaata

Pedro Carmona-Alvarez

Rita Eriksen

Safari

Solveig Slettahjell

Somebody’s Darling

Trond Andreassen

Wholy Martin

Åse Kleveland