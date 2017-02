Hudlege på Skavlan: - Så sjelden bør du dusje

ANNONSE

Yael Adler er kvinnen bak bestselgerboken «Huden». Hudlegen er opptatt av at vi ikke tar så godt vare på den som vi burde.

- Kroppene har ikke endret seg siden steinalderen



Og hun er opptatt av at vi utveksler bakterier så ofte som vi kan.

- Å røre ved hverandre er godt for vår psyke og vår helse. I fingertuppene har vi over 2500 sensitive reseptorer slik at vi kan føle at vi tar på hverandre og oss selv, fortalte en entusiastisk Adler.

Det samme er det med lukt, som utsondres via huden.

I studio fredag er også Lars Monsen. Og han har en teori at det er ganske sunt å gå 60 dager uten en skikkelig dusj, men vaske seg i en elv her og der.

- Designet til å ta vare på seg selv



- Absolutt. Huden vår er designet for å ta vare på seg selv. Det at vi hver dag dusjer med såper med fargestoffer og tilsetningsstoffer bare irriterer huden, sier Yael Adler.

Som sier hun selv dusjer hver dag, men hun er nøye på ikke å bruke såpe eller bruke et produkt som irriterer og tørker ut huden.

LARS MONSENS villmarksliv er perfekt for huden hva dusjing angår, mener Yael Adler.

- Jeg inngår et kompromiss, sier den livlige legen.

Og hun gir Lars Monsen komplimenter for å ha en bra hud.

- Jeg har funnet ut at bjørnefett er veldig bra, og det lukter ikke så mye heller. Majones fungerte ikke, opplyser villmarkseksperten.

