Hun valgte å dø for å føde sitt barn

Carrie DeKlyen måtte velge mellom cellegiftbehandling eller fødsel.

NEW YORK (Nettavisen): 37 år gamle Carrie DeKlyen fikk i mars beskjed om at hun hadde en aggressiv kreftsvulst i hjernen og at hun var heldig dersom hun ville leve i fem år til.

I april ble svulsten fjernet, men bare noen uker senere fortalte legene at kreften hadde kommet tilbake. Samtidig fikk hun vite at hun var gravid – åtte uker på vei.

Carrie DeKlyen og hennes ektemann Nick ble fortalt at de hadde to valg. Legene kunne forlenge Carries liv gjennom cellegift, men det ville avslutte graviditeten, eller de kunne beholde barnet, men i så tilfelle ville ikke Carrie leve lenge nok til å se det.

Deres kristne tro gjorde valget enkelt for dem.

- Vi elsker Herren. Vi tror på livet. Vi mener at Gud har gitt oss denne babyen, sier Nick DeKlyen ifølge The Washington Post.

Etter en ny operasjon for å forsøke å få vekk kreftsvulsten i hjernen, dro paret hjem. Da kreften dukket opp igjen i juni, var det ikke lenger mulig å operere den bort. Det eneste legene kunne gjøre, var å fjerne væsken som samlet seg i Carries hjerne, for å dempe smertene.

I midten av juli ble fembarnsmoren i all hast sendt tilbake på universitetssykehuset i Ann Arbor i Michigan. Dette var siste gang hun var ved bevissthet. Graviditeten var bare 19 uker gammel.

- De sa at hun hadde hatt et stort slag. De sa at det hadde bygd seg opp så mye væske at kraniet ikke hadde noe sted å gjøre av seg, sier Nick.

Babyen hadde ikke vokst raskt nok og veide bare 378 gram. For å kunne overleve, måtte den veie minst 500 gram. To uker senere hadde babyen lagt på seg og veide 625 gram. Nå var problemet at babyen ikke rørte på seg. Legene anbefalte derfor keisersnitt. Nick valgte å følge legenes anbefaling.

Carrie levde lenge nok til å gi Life Lynn DeKlyen liv.

- Det var en bittersøt følelse, fordi min kone ikke var våken. Jeg sa til kirurgen at min kone hadde lidd nok, hun har vært igjennom så mye smerte de siste fem månedene.

PÅ INTENSIVBEHANDLING: Life Lynn DeKlyen lever fordi hennes mor valgte å ofre sin sjanse til å forlenge livet gjennom cellegiftbehandling. Hun ble født bare 24 uker og fem dager etter unnfangelsen.

Nick satt ved sykesengen og holdt sin kone i hånden da de koblet henne av fra maskinene. Hun levde bare en kort stund etter dette. Ifølge Nick åpnet hun øynene én gang før hun sluttet å puste, to dager etter at datteren Life Lynn kom til verden.

Carrie DeKlyen døde 7. september.

- Jeg sa til henne «Jeg elsker deg, og vi ses igjen i himmelen», sier Nick DeKlyen til The Washington Post.

Han bor for tiden i Ronald McDonald-huset i Ann Arbor, like ved sykehuset, hvor den nyfødte jenta kommer til å ligge på intensivavdelingen i flere uker til. I helgene kjører han to timer til Wyoming i Michigan for å besøke deres andre barn, som er 18, 16, 11, 4 og 2 år gamle.

Ifølge facebooksiden Cure4Carrie går det veldig bra med nyfødte Life Lynn.