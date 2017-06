Hunger Games-helten: - De brettet opp skjorta mi, grep meg i fettet og sa at jeg trengte å slanke meg

ANNONSE

Sam Claflin er briten som har gjort storkarriere både i «The Hunger Games», «Pirates of the Carribean», og ikke minst «Et helt halvt år».

Claflin har fått en svært variert karriere uten å vokse til Robert Pattinson-berømmelse. Nå har han satt ord på et tabubelagt tema, nemlig også hvordan mannlige stjerner stadig får tilbakemeldinger på kroppen sin.

HUNGER GAMES: Sam Claflin spiller mot Jennifer Lawrence i The Hunger Games.

- Jeg sier ikke at problemet er like stort som for kvinner, men som en skuespiller føler jeg meg usikker for hver jobb jeg går til. Spesielt om jeg må kle av meg på overkroppen, Jeg blir nervøs, sier Claflin til The Sydney Morning Herald.

Claflin innrømmer glatt at han tilbringer «timesvis i treningstudio og ikke spiser i ukesvis» for å oppnå det han tror de vil ha.

Skuespilleren sier han opplevde ganske tidlig at kroppen hans ble negativt omtalt på filmsett.

- For en rolle så fikk de meg til å trekke opp skjorta, de kløp meg i fettet og sa rett ut at «du må gå ned i vekt». En annen gang dasket de til meg, jeg følte meg som et stykke kjøtt, forteller han.

Den 30 år gamle skuespilleren sier at kroppsfokuset på mannlige skuespillere er et underkommuniser tema i bransjen.

I desember gikk et foto av skuespilleren verden rundt, men det var hans hode plassert på en annen kropp.

ET HELT HALVT ÅR, basert på Jojo Moyes' bestselger, var en stormende suksess på norske kinoer. Emilia Clarke og Sam Claflin spilte hovedrollene.

- For alle som faktisk trodde (selv bare for et sekund) at dette kunne være meg. Wow. Takk skal du ha. Altså, virkelig takk skal du ha. Jeg er smigret. Men det er ikke meg. Det var aldri meg. Ikke det at jeg ikke har trent, men aldri så jeg har sett ut slik, skriver han.