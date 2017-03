Husker du disse? Håkon og Line var Pål og Torunn i Borgen skole

ANNONSE

Lørdagskveldene i overgangen mellom 1980- og 1990-tallet var Norge samlet foran en TV-serie om en skoleklasse i Oslo. «Borgen skole» ble en kjempesuksess, og de unge skuespillerne ble representanter for den oppvoksende generasjon.

- Ekstremt pinlig å spille inn

Håkon Navestad og Line Storesund Rondan spilte Pål og Torunn - to av de største rollene i serien. De har mange gode minner fra innspillingen av serien.

- Jeg har bare positive minner fra innspillingen. Det var veldig morsomt, sier Håkon.

Karakteren Pål var bestevenn med Petter, klassens mest populære gutt.

- Pål var ordentlig. Han var opptatt av at alle hadde det bra, og han fikk fort dårlig samvittighet. Det kjente jeg meg igjen i. I en episode inviterer han til fest hos bestemoren, og noen bryter seg inn og ødelegger ting i huset hennes, så han blir fryktelig lei seg. Jeg kunne kjenne meg igjen i det, sier han.

Håkon Navestad spilte Pål i Borgen skole.

Torunn var forelsket i Pål, og det bød på utfordringer for Line.

- I en episode hadde hun en tryllebok med formler, for hun ville få Pål til å bli forelsket i henne, og det syntes jeg var ekstremt pinlig å spille inn, ler hun.

Innimellom ble det dessuten litt mye følelser hos Torunn:

- Hun var ekstremt følsom, og det kunne være litt vanskelig av og til. Jeg er nok også en følsom person, men av og til ble det litt for mye, sier Line.

Line Storesund Rondan spilte Torunn i Borgen skole.

Dro på leirskole sammen

Det ble spilt inn tre sesonger av serien, og hver sesong ble spilt inn i løpet av et halvt år. Skuespillerne måtte derfor være mye borte fra skolen i perioder.

- Jeg måtte ta igjen skolearbeidet i helger og kvelder, og måtte søke om å være borte så lenge. Men det gikk fint, sier Håkon, som gikk i 6., 7. og 8. klasse under innspillingen.

Line husker heller ikke dette som et problem.

- Det tok en del tid, men det gikk greit. Vi bodde jo hjemme, så vi fikk tid til andre ting også. Det gikk fint å kombinere - i hvert fall er det sånn jeg husker det, sier hun.

Og selv om de var mye borte fra vennene sine, fikk de mange nye venner blant medspillerne.

- Vi hadde det veldig gøy sammen. I serien skulle klassen på leirskole, og da gjorde vi det på ordentlig også. Så vi var på seiltur på Sørlandet, mimrer Håkon.

Håkon Navestad i Borgen skole.

- Jeg ble gjenkjent overalt

Fordi serien ble så populær, ble skuespillerne store stjerner. Dette var en tid da NRK nærmest var enerådende på lørdagskvelden, og både unge og gamle fulgte gjengen på Borgen skole.

- Det var helt enormt! Jeg ble gjenkjent overalt, og skrev mye autografer. Jeg husker jeg var på en skoleforestilling med klassen min på Oslo Nye. De andre klassene hang over balkongen og pekte på meg og ropte. På fotballturneringer ble det også mye oppmerksomhet. Men det var aldri ubehagelig, sier Håkon, og fortsetter:

- Mange kjente meg igjen, men dette var før mobiler, så folk tok ikke bilder. Jeg har tenkt på det etterpå, at jeg er glad for at det var før internett. Jeg fikk mange fanbrev - og de var skrevet for hånd. Det var veldig hyggelige brev, aldri noe negativt. I dag har folk en annen måte å kommentere kjendiser på. Det var en helt annen tid, mer uskyldig.

Line Storesund Rondan i Borgen skole.

Line husker at hun var lite opptatt av oppmerksomheten knyttet til serien.

- Det ble en del oppmerksomhet, men jeg tror det var andre som var mer berørt enn meg. Men det ble litt hvisking og fnising når jeg var ute. Jeg kan ikke huske det som trøblete, men jeg var heller ikke så opptatt av dette med oppmerksomhet. Det var verken positivt eller negativt, sier hun.

På skolen ble det også oppmerksomhet blant de andre elevene, men Line prøvde å holde det nede.

- Jeg snakket ikke så mye om det. Jeg prøvde heller å være anonym, sier hun.

Blir fortsatt kjent igjen

Fremdeles hender det at hun møter folk som kjenner henne igjen fra serien:

- Om det er fordi de faktisk kjenner meg igjen eller om de har googlet meg, vet jeg ikke, men det er noen som kjenner meg igjen. Men før «Borgen skole» var jeg med i filmen «Isslottet», og det er egentlig flere som kjenner meg igjen derfra, men det er ofte eldre folk, sier hun.

Håkon blir også gjenkjent:

- Jeg blir fortsatt kjent igjen flere ganger i året. Men nå har vi kommet til det punktet der folk tror at de har vokst opp med meg. Så når jeg møter folk, særlig på fest, tror de at de husker meg fra skolen. Så jeg må si at «Kanskje du husker meg fra Borgen skole?», ler han.

Line Storesund Rondan utdannet seg som farmasøyt.

Valgte en annen karriere

Etter at Line var med i «Borgen skole», var hun med i den svenske filmen «Gränslots». Etter dette ga hun seg om skuespiller.

- Jeg var aldri interessert i teater, og jeg bestemte meg for at jeg ikke ville bli teaterskuespiller. Jeg har aldri likt å stå på scenen. Og som skuespiller i Norge holder det ikke å bare satse på filmroller. Jeg fikk noen henvendelser senere, men det ble aldri noe, sier hun.

I stedet utdannet hun seg som farmasøyt. I dag er hun leder for Avdeling for samfunnskontakt og helseøkonomi i legemiddelfirmaet GSK. Hun er også mor til to gutter på 12 og 14 år.

- De synes det er gøy å se «Borgen skole», men det er også litt flaut. Det morsomste tror jeg er å se hvordan det var på 80-tallet. Hva vi sa, hvordan vi så ut, hvordan vi snakket, sier hun.

Håkon Navestad er danser, pedagog og fysioterapeut.

Ble danser

Håkon fortsatte med drama en liten stund etter «Borgen skole», men endret snart retning - i hvert fall delvis.

- Jeg utdannet meg til danser og ballettpedagog ved Balletthøgskolen. Så jeg endte opp som danser. Jeg tok en annen retning, men det å jobbe med dans og kropp interesserte meg mer enn drama, sier han.

I tillegg er han utdannet fysioterapeut og er pilatesinstruktør.

- Jeg synes også det er viktig å formidle skadeforebygging, og å vise øvelser rundt dette. Jeg er opptatt av konkret nytteverdi, sier han.