Husker du disse? Inger Johanne og Charlotte spilte i Mormor og de åtte ungene

Anne-Cath. Vestly var hele Norges mormor. «Mormor og de åtte ungene» var hennes største boksuksess, og i 1977 kom den første filmen basert på bokserien - med Vestly selv i rollen som mormor.

Brukte mye tid

Inger Johanne Byhring og Charlotte Sanne spilte henholdsvis Maren og Mona i filmene. Begge har mange gode minner fra innspillingen.

- Vi ble hentet hver dag og kjørt rundt i Oslo i en folkevognbuss. Alle ungene ble hentet og kjørt til innspillingsstedet. Det var mye morsomt og en hyggelig tid, minnes Inger Johanne.

Hun gikk i 7. klasse da første film ble spilt inn. Charlotte gikk i 1. klasse, og filminnspillingen stjal mye tid med klassekameratene.

- I 1. klasse var jeg bare på skolen to timer om dagen. Klokken ti på elleve ble jeg hentet hver dag. Jeg fikk ikke ett friminutt det første året, sier hun.

Men hun har mange gode minner fra opptakene.

- Jeg husker at jeg og Inger Lise, som spilte Milly, stakk av en gang, og vi løp rundt i studioene til Norsk film. Da fikk vi prøve kostymene fra «Reisen til julestjernen», sier hun.

Inger Johanne Byhring har tatt vare på mange bilder fra Mormor og de åtte ungene.

- Vestly ble som en bestemor for oss alle

Charlotte minnes Vestly med stor glede.

- I den første filmen bodde vi i en liten leilighet, så alle barna skulle sove på gulvet. Anne Cath. Vestly skulle gå gjennom rommet, og hvis hun var så uheldig å tråkke på en finger, ble hun så lei seg at vi fikk en signert bok. Det fikk vi også hvis hun følte for å gi oss noe ekstra en dag. Så alle vi barna har bøkene hennes signert til oss personlig, forteller hun, og fortsetter:

- Vestly ble som en bestemor for oss alle. Hun var akkurat slik alle tror at hun var. Et varmt menneske som ga oss klemmer når vi trengte det.

Inger Johanne husker godt første gang hun møtte Vestly.

- Hun satt i sminken da vi fikk lov til å komme inn. Vi stilte henne mange spørsmål. Så sier et av de yngre barna: «Snakk ordentlig!». «Men det er sånn jeg snakker,» sa hun. Det viste seg at hun mente at Vestly snakket så barne-TV-aktig, så hun ble litt forvirret. Men det var virkelig sånn hun snakket, sier hun.

Elleve timer ved frokostbordet

Begge husker flere av scenene fra filmene. «Mormor og de åtte ungene i byen» hadde premiere i 1977 og «Mormor og de åtte ungene i skogen» kom to år senere.

- En av tingene jeg husker best var da vi satt elleve timer rundt frokostbordet. Jeg skulle ta én bit av brødskiva med syltetøy - og jeg likte ikke brødet engang - og én slurk av melkeglasset på hver tagning, og vi satt der hele dagen, sier Charlotte.

Charlotte Sanne husker godt scenene hvor barna sov på gulvet og da de satt 11 timer ved frokostbordet.

Innspillingen av scenen hvor Mona og Mads (Peter Jackson) finner lastebilen, husker hun også litt fra.

- Jeg husker at vi gjorde mange feil. Jeg kalte stadig Mats for Peter, og han kalte meg for Charlotte. Vi holdt på lenge med scenen hvor jeg får rødmaling i ansiktet, sier hun.

Charlotte Sanne spilte Mona i Mormor og de åtte ungene-filmene.

Fikk ikke spise vafler

Inger Johanne husker at ikke alle scenene var enkle å spille inn.

- En gang skulle lastebilen stoppe og ungene skulle løpe ut i vannet. Men fordi vi kanskje måtte ta scenen igjen, kunne vi ikke bli våte på klærne. Og det var ikke lett å ha åtte barn som skulle løpe ut i vannet uten å bli våte, ler hun.

I en annen scene skulle mormor og ungene selge vafler til forbipasserende skiløpere.

- Det var iskaldt, og statistene ble blåfrosne. Så fikk de beskjed om at de ikke fikk lov til å spise vaflene, i tilfelle scenen skulle spilles inn på nytt! Hvis du ser nøye etter, kan du se at en av statistene varmer seg på vaflene i scenen, forteller hun.

Statistene fikk ikke smake på vaflene i Mormor og de åtte ungene i skogen.

Mye oppmerksomhet

Etter hvert ble det mye oppmerksomhet på de åtte ungene. Charlotte husker at hun ikke var så begeistret for det. Hun ble plukket ut til filmen fordi hun gikk i barnehagen til regissørens sønn, som spilte Mads i filmen, og var ikke vant til skuespillerlivet.

- Det var voldsomt mye oppmerksomhet på skolen. Jeg var en tøff unge, så jeg svarte gjerne: «Ja, det er meg, men jeg vil ikke snakke om det». Jeg fikk også oppmerksomhet på trikken, på kino, overalt. Det var ikke ubehagelig, men jeg ville ikke ha den oppmerksomheten, sier hun.

Inger Johanne Byhring.

Hun har ikke fortalt så mange om bakgrunnen som skuespiller.

- En gang var det en nabo som lurte på hvorfor barnebildet av meg virket så kjent, ler hun.

Inger Johanne syntes ikke oppmerksomheten var like krevende.

- Det er noe jeg har med meg som en hyggelig kuriositet. Når jeg forteller folk at jeg var med i «Mormor og de åtte ungene», er det mange som smelter og forteller at de var glad i filmen, smiler hun.

Endte ikke som skuespillere

Etter at innspillingen var avsluttet, fortsatte Inger Johanne som skuespiller i noen år. Men hun ga seg etter en tiårsperiode. I dag er hun lysdesigner for dans og teater.

Charlotte Sanne.

- Jeg har holdt på i mange år og har mitt eget firma. De siste tre årene har jeg også vært produksjonsleder for «Peer Gynt» på Gålå. Så jeg er i bransjen, men bak scenen, sier hun.

Charlotte jobbet mange år i oljebransjen, men har nå endret retning.

- Nå har vi kjøpt gård i Gausdal som vi skal sette i drift. Egentlig kjøpte vi den som en hytte, men så fant vi ut at vi kunne starte gårdsdrift i stedet. Vi har planer om å starte med sau, og akkurat nå prøver vi å skaffe oss traktor, forteller hun.

