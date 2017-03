Husker du disse? Inger Lise og Ave var søster og bror i Høyere enn himmelen

ANNONSE

På begynnelsen av 1990-tallet kom det en rekke populære barnefilmer på kino. En av dem var «Høyere enn himmelen». Filmen var basert på Klaus Hagerups bok med samme navn, og den handler om 12 år gamle Mari som er misfornøyd med det aller meste.

Mari ble spilt av Inger Lise Winjevoll Myhre. Hennes irriterende lillebror Morten ble spilt av Ave Granli Johnsen.

I en serie artikler vil vi sette fokus på barnestjerner fra 1970-, 1980- og 1990-tallet. Følg med i Nettavisen for flere nostalgiske tilbakeblikk.

Fakta: Les flere artikler om barnestjerner som har blitt voksne

Egen softis-maskin

Inger Lise forteller at hun husker mye fra innspillingen.

- Noe av det jeg husker som morsomt, var at jeg fikk spille inn film mens klassekameratene måtte gå på skolen og at jeg fikk bo på hotell på Tjøme en stor del av innspillingen uten foreldre i nærheten, forteller hun.

Hun husker også en scene med frøken Kjær - den gamle læreren som blir Maris eneste venn i filmen.

- Vi hadde en egen softis-maskin til scenen hvor jeg slenger en softis i ansiktet til frøken Kjær. Da brukte vi 47 is, og jeg kunne spise så mye softis jeg ville, husker hun.

Et uvanlig vennskap oppstår mellom Mari og frøken Kjær i Høyere enn himmelen.

Knuste egg i hodet

En av scenene Ave husker godt, var da Mari skulle knuse et egg i hodet til Morten på skoleavslutningen.

- Den scenen tok vi elleve ganger på to dager. Jeg husker ikke hvorfor vi måtte gjøre det så mange ganger, men husker godt at sminkedamene tok meg med på badet og vasket håret mitt hver gang. Og det var da jeg hørte uttrykket «egg er bra for håret» for første gang, sier han.

Følelsen av å få et egg knust i hodet er ikke lett å glemme.

- Det var veldig vanskelig å holde masken da vi gjorde denne scenen. Jeg hadde aldri fått knust et egg i håret før - verken før eller siden, og jeg husker spesielt lyden av knust eggeskall mot hodet, sier han.

Ave Granli Johnsen glemmer aldri følelsen av å få knust egg i hodet.

Ga en ørefik

De unge skuespillerne møtte også utfordringer.

- Alt måtte være likt når man skulle fortsette innspillingen, så det var mye flikking på hår og tøy i blant. Og noen ganger var det vanskelig å få scenene akkurat slik regissøren ville ha det, spesielt hvis det var lengre dialoger. Da måtte vi av og til gjøre ting mange ganger, sier Inger Lise.

Ave husker auditionprosessen godt - spesielt første møte med Inger Lise.

- Jeg var inne flere ganger og gjorde improviserte scener med flere jenter som prøvde seg på rollen som Mari. Inger Lise var den siste jenta jeg prøvde med den dagen. Og under den improviserte scenen ga hun meg en skikkelig ørefik - i spill - og det husker jeg den dag i dag, ler han.

- Jeg tror det var da regissøren fant ut at vi var en bra match sammen.

Ave Granli Johnsen har tatt vare på avisutklipp fra filmlanseringen.

Fikk pris

Inger Lise ble nominert til Amanda for sin innsats i filmen. Senere vant hun pris for Beste kvinnelige hovedrolle under en barnefilmfestival i Giffoni i Italia.

- Det var en helt spesiell opplevelse, sier hun.

Hun syntes det var hyggelig med oppmerksomhet i etterkant av premieren.

- Det var en liten periode hvor jeg ble litt gjenkjent, og det var veldig stas, men også litt rart, for man glemte det jo litt selv. Og så fikk jeg mange fine brev i posten av folk som skrev at de hadde sett filmen og likte den godt. Det var hyggelig, og de brevene har jeg ennå, forteller hun.

Harriet Andersson, regissør Berit Nesheim og Inger Lise Winjevoll under Amandaprisen i 1994.

Sluttet som skuespiller

Etter «Høyere enn himmelen» hadde hun noen små skuespilleroppdrag, men filmkarrieren stoppet der. I dag er hun gift med Espen, og de har barna Matheo på sju år og Julian på fem. Hun er utdannet innen psykologi og jobber som HR Manager i Hurtigruten.

- I Hurtigruten får man også kontakt med sin indre oppdager, på et litt annet plan enn som skuespiller, men utrolig inspirerende. Ellers så elsker jeg fremdeles film og filmopplevelser, men da på andre siden av skjermen, sier hun.

Inger Lise Winjevoll Myhre jobber i dag i Hurtigruten.

Ble i bransjen

Ave fortsatte i bransjen etter innspillingen. Etter «Høyere enn himmelen» var han med i musikaler som «Oliver!» og «Trollmannen fra Oz». Senere spilte han i blant annet «Mamma Mia!» og «Spamalot» på Folketeatret og «Westside Story» på Kilden. Den siste tiden har du også kunnet se ham som Morten Skogmus i «Hakkebakkeskogen» i Dyreparken i Kristiansand.

- Nå jobber jeg mindre som frilansskuespiller. Jeg har et eget firma som heter Ave Productions, hvor jeg filmer og redigerer forestillinger og show. I tillegg jobber jeg som prosjektkoordinator for 2Entertain Norge, og er ansvarlig for barneunderholdningen på alle ColorLine-båtene i Norge. Jeg jobber også som kurs- og supportansvarlig på Eplehuset, sier han.