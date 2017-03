Husker du henne? Jannecke Øinæs var Annie, Cosette og barne-TV-helt

ANNONSE

På 1980- og 1990-tallet var Jannecke Øinæs et av de største idolene for barn. Hun dukket opp på scenen, på TV, på kino og i musikkbutikkene - og barna elsket både henne og stemmen hennes.

- Det største jeg har opplevd

Allerede som sjuåring fikk Øinæs rollen som lille Cosette i «Les Miserables» på Det Norske Teatret. Fremdeles husker hun mye fra forestillingen.

- Minner fra «Les Miserables» sitter som støpt i meg. Det er og blir det største jeg har opplevd i hele mitt liv, sier hun.

Norge var et av de første landene som satte opp musikalen i 1987.

Jannecke Øinæs som Cosette og Øystein Wiik som Valjean i Les Miserables.

- Allerede som sjuåring tok jeg innover meg hvor heldig jeg var som fikk være en del av dette. Musikken er fremdeles rent hellig for meg. Jeg levde meg også intenst inn i historien, sier hun.

Hun forteller at hun ofte fulgte forestillingen etter at hun hadde gått av scenen selv.

- Jeg husker spesielt én kveld godt: Jeg satt og gråt over Eponines død. Jeg syntes det var så ufattelig trist hver gang hun døde i Marius sine armer. Barnepasseren vår ble bekymret og tok meg med til Guri Schankes garderobe etterpå, for å vise meg at hun ikke var død på ordentlig. «Jeg vet jo det», sa jeg. «Det er ikke Guri jeg sørger over, det er Eponine!»

Jannecke Øinæs som Cosette i Les Miserables i 1988. Her sang hun blant annet sangen "Villan Sky" ("Castle on a Cloud").

Barne-TV og kassett

Da «Les Miserables» var ferdig, fikk Øinæs mange henvendelser om nye oppdrag. En av dem var barne-TV-programmet «Atte Katte Noa», hvor hun fikk rollen som syngende postbud.

- Jeg husker jeg syntes det var gøy og stas med TV, men samtidig savnet jeg nok litt av dybden fra «Les Miserables». Jeg husker også at jeg syntes det var vanskelig å være naturlig i replikkene når innholdet var litt fjasete, sier hun.

Se henne i «Atte Katte Noa» på tiden 7.44.

I 1990 ga Øinæs ut albumet «Gryvelsulkelettamandolint». Hun forteller at platekontrakten var et resultat av jobben i «Atte Katte Noa». Hun øvde inn sangene med Maj Britt Andersen, mens Geir Holmsen skrev musikken og Trond Brænne skrev tekstene. Men Øinæs fikk selv komme med forslag til temaer i sangene.

- Hver eneste onsdag i et halvt år tok jeg trikken ned til Majorstuen og fikk skolebrød og brus hos Maj Britt og Geir, før vi øvde inn ukens sang, mimrer hun.

Favorittsangen hennes fra albumet, er «Chevina».

- Den handler om min egen dukke som jeg hadde et nært forhold til, sier hun.

Se Øinæs i Melodi Grand Prix i 1989:

Spilte Annie

Like etter at kassetten var ferdig innspilt, fikk Øinæs en ny rolle. I 1991 danket hun ut over 1800 jenter og sikret seg hovedrollen i «Annie» på Bryggeteatret.

- Å spille Annie var en mektig opplevelse og en fantastisk periode i mitt liv. Vi fire som spilte Annie fikk veldig mye oppmerksomhet hvor enn vi gikk, spesielt fordi vi måtte farge håret rødt og ta permanent, sier hun.

De fire Anni-ene i 1991. Bak fra venstre: Henriette Faye Schjøll-Engeseth og Maria Haukaas Storeng. Foran fra venstre: Jannecke S. Øines og Siri Johnsen.

Den nye hårfrisyren bød på en spesiell opplevelse.

- Det var ganske overveldende å gå inn i skolegården på Slemdal skole med Annie-frisyre den første dagen. Da følte jeg at det var 600 gloende barn som pekte, smilte eller lo og som kranset seg rundt meg, sier hun.

Heldigvis ga det seg fort:

- Barn er barn, så dagen etter var alt helt normalt igjen.

Ble deprimert

Livet som barnestjerne kan også by på utfordringer. Øinæs hadde heldigvis foreldre som passet på å holde henne på jorda.

- Men de kunne ikke vite hvordan jeg som barn opplevde det hele. Jeg var nok en person som ikke viste eller satt ord på hvordan jeg hadde det inni meg, og jeg husker jeg syntes det var vanskelig å ta imot så mange komplimenter hele veien. Jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle gjøre med dem, sier hun.

Som voksen forsto hun at all oppmerksomheten ikke bare var positiv.

- Det er først som voksen jeg ser at det å få så stor oppmerksomhet for det du gjør i motsetning til den du er, ikke alltid er like sunt. For meg så resulterte det i en depresjon i tyveårene, nettopp fordi jeg ikke visste hvem jeg var da applausen forsvant, forteller hun.

Dette er et tema hun fremdeles opptatt av.

- Jeg er veldig glad for å se at det begynner å bli større bevissthet rundt dette i skolen og media og lignende. Selvtillit får du gjennom mestring, gjennom noe du gjør. Selvfølelse handler mer om ens egen oppfattelse av sin egenverdi.

- I barndommen hadde jeg mye selvtillit, men følte meg ikke spesielt verdifull som person. Det er først som voksen at jeg har utviklet en solid og god selvfølelse, sier hun.

I dag har Jannecke Øinæs en populær YouTube-kanal.

Fant sitt hjertebarn

Da hun var kvitt depresjonen, forsto hun at hun måtte finne ut hva hun virkelig ønsket å gjøre i livet.

- Det jeg oppdaget etter en lang søken innover, var at jeg alltid hadde vært opptatt av de store spørsmålene i livet som; hvorfor vi er her, hvor vi er på vei, hva er meningen med livet og om vi eksisterer videre etter at vi dør.

Dette resulterte i selvutviklingskonseptet Wisdom From North, som hun beskriver som sitt store hjertebarn.

- I 2012 begynte jeg å reise rundt for å intervjue forfattere, foredragsholdere, vitenskapsfolk, klarsynte, coacher, samt vanlige folk med uvanlige opplevelser om alle mulige temaer mellom himmel og jord. Jeg la videoene ut på min YouTube-kanal Wisdom From North, sier hun.

Populær YouTube-kanal

I dag har hun over 20.000 abonnenter på kanalen, og snart tre millioner visninger.

- Jeg brenner enormt for det jeg gjør, og kjenner at jeg er i mitt rette element når jeg har disse samtalene. For meg, så lever jeg nå drømmen min, det tok bare litt tid før jeg forstod hva denne drømmen virkelig handlet om, sier hun, og fortsetter:

- Det er også sterkt å se hvordan videoene berører andre. Jeg mottar daglig mail fra folk spredt over hele verden som enten deler tanker og erfaringer eller som forteller meg hvordan intervjuene mine har påvirket dem. Serien støttes av donasjoner fra seerne, noe som varmer og inspirerer, for det forteller meg at det er et behov for å sette søkelys på disse temaene.

I 2015 begynte hun med intervjukvelder på Litteraturhuset i Oslo, hvor hun både har samtaler på scenen og synger.

- Det siste året har jeg også begynt å holde foredrag, der jeg synger og deler min opplevelse av å være en barnestjerne som mistet seg selv, men som fant tilbake da hun som voksen begynte å lytte til sin egen indre stemme, sier hun.

Jannecke Øinæs har funnet sitt kall i livet og er fornøyd med tilværelsen.