Husker du henne? Kine sang Sarajevo og Alle kan dele

I 1991, 9 år gammel, ga Kine Ludvigsen ut sitt første album. Kassetten bød på sanger som «Alle kan dele», «Jeg er meg» og «Lengter hjem», og den ble fort en suksess.

Året etter ga hun ut singelen «Sarajevo» for Lillehammer Olympic Aid. Sangen var også på hennes andre album. Dette gjorde Kine til en av landets største barnestjerner på 1990-tallet.

- Jeg husker mye fra den tiden, men det er mye jeg har glemt også, sier Kine, mens hun går på trilletur med sin 11 måneder gamle datter.

- Det jeg husker, er at det var en god tid. Jeg ble aldri presset til å gjøre noe - det var heller jeg som alltid ville gjøre mer. Jeg trivdes i rollen, selv om jeg var mer beskjeden da jeg var liten.

I en serie artikler vil vi sette fokus på barnestjerner fra 1970-, 1980- og 1990-tallet. Følg med i Nettavisen for flere nostalgiske tilbakeblikk.

Gikk i studio etter skolen

Fordi hun var så liten da hun startet sangkarrieren, ble tiden i studio en naturlig del av hverdagen.

- Jeg var bare 8-9 år gammel da vi begynte, så det ble helt vanlig for meg. Etter skolen gikk jeg i studio. Da øvde vi noen ganger på sangen vi skulle spille inn, før vi kjørte på. Etterpå gjorde jeg lekser før vi gikk gjennom neste sang. Men det jeg husker aller best er at det var en kakaomaskin der, ler hun.

Mange av sangene ble hiter i hele landet. Selv hadde hun flere favoritter blant låtene.

- Jeg likte godt å synge «Thank You Lord» og de andre engelske gospelsangene. Men jeg likte også å synge de mest kjente sangene, som «Alle kan dele» og «Sarajevo». De sangene kunne alle, så publikum sang alltid med, sier hun.

Liker juleplata

I tillegg til tre album med egne sanger, ga hun ut et album med kjente barnesanger og en juleplate.

Kine Ludvigsens plate Min julesang besto av sanger som Det lyser i stille grender, Det største vi kan få og Julefred.

- Jeg hører aldri på meg selv synge, men juleplata får jeg ikke panikk hvis noen setter på. Jeg syns det var mye bra på den, smiler hun.

Kine sang også på albumet «Jonas nesten skolegutt» i 1992. Her sang hun låta «Friminutt» - en sang som fremdeles synges på mange barneskoler.

- Jeg husker at jeg var med på det, og at vi hadde noen konserter. Og jeg husker at det var stas at noen andre ville ha meg med på noe, sier hun.

Kine Ludvigsen under et opptak på NRK i 1991.

Venninnene fikk bli med på turné

Karrieren gjorde at hun fikk reise mye rundt i landet. Da hun ble 11-12 år gammel fikk fire av venninnene hennes bli med på turneen som hennes faste dansere.

- Det var stas. Da reiste jeg ikke lenger bare rundt med pappa og folk som var eldre enn meg. Jeg fikk reise rundt med venner, og vi følte oss så kule, ler hun.

Livet på turne hadde både positive og negative sider.

- Jeg var ikke så glad i å ha kjøpesenterkonserter, men når jeg hadde det fikk jeg alltid en CD i belønning. Det gjorde det litt spennende, og er noe jeg husker godt, sier hun.

Kine Ludvigsen ble intervjuet på Heia Norge på NRK i 1992.

- Alle trenger å få positive tilbakemeldinger

Selv om Kine ble en kjent artist, holdt hun beina trygt plassert på jorda.

- Jeg trengte alltid bekreftelse på det jeg gjorde. Jeg ble aldri superselvsikker på meg selv, men trengte å få høre at jeg gjorde ting riktig. Jeg har aldri vært typen til å ta av, sier hun, og fortsetter:

- Det var så mange som sa «Du er flink - men det hører du vel overalt». Folk trodde jeg ikke trengte å høre det. Fortsatt er det mange som sier at «du synger fint, men det har du jo hørt før». Men det betyr like mye fremdeles, det betyr noe at folk gidder å gi tilbakemeldinger. Det er jeg opptatt av selv, også når jeg jobber med store artister. Alle trenger å få positive tilbakemeldinger, om det er Carola eller en som synger i et barnekor.

Kines tredje album ble også en suksess.

Nummer én-hit i Hong Kong

I dag er Kine 34 år gammel, og sang og musikk er fremdeles jobben hennes.

- Jeg har aldri sluttet med det. Som låtskriver har jeg skrevet for mange i Asia og hatt en del hiter, blant annet nummer én i Hong Kong. Jeg og mannen min har jobbet sju år i Los Angeles i et låtskriverteam. Og jeg jobber med et eget album, som blir urban pop-gospel, forteller hun.

Gospel er en sjanger hun trives i og som hun alltid vender tilbake til.

- Når jeg er på scenen trives jeg best med de sangene jeg elsker å synge, hvor jeg kjenner i magen at det er det jeg skal gjøre, sier hun.

De siste fem årene har du kunnet se Kine i husbandet i «Allsang på grensen».

- Husbandet jobber jeg med hele året, på ulike arrangementer. Nå har vi akkurat sunget med Aleksander Rybak og Carola. Jeg har også vært i Oslo Gospel Choir i 13 år, sier hun.

Nå er Kine Ludvigsen 34 år gammel og har en datter.

Har glemt barnesangene

Som om ikke det var nok, har hun også studio hjemme.

- Der jobber vi vanligvis mye, men nå har jeg mammaperm, sier hun.

Datteren liker å høre mamma synge, men foretrekker å ha henne i nærheten.

- Hun har vært med på turné med Oslo Gospel Choir. Der synger jeg en sang som heter «Don’t You Cry», og hvis hun er bak scenen og hører at jeg synger den, begynner hun å skrike. Hun liker at jeg synger når jeg er i nærheten, men ikke at hun hører meg langt unna, sier hun.

Selv om Kine har gitt ut fire album med barnesanger, er det ikke lett å finne sanger å synge for datteren.

- Jeg har helt glemt de gode, gamle barnesangene! Allerede første dagen skulle jeg synge for henne, og jeg husket ikke noen barnesanger. Så jeg måtte synge Stevie Wonder, ler hun.

Kine Ludvigsen er fremdeles aktiv som sanger og låtskriver.