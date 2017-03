Husker du henne? Linda hadde hovedrollen i Villhesten

ANNONSE

I 1994 var familiefilmen «Villhesten» en av de mest sette filmene på kino i Norge. Her møtte vi 12 år gamle Ragnhild, som prøvde å finne den mystiske Villhesten - en hest ingen andre trodde eksisterte.

Ragnhild ble spilt av Linda Halse Digernes.

- Det er rart at filminnspillingen er så lenge siden, for jeg husker det som om det var i går, sier hun.

Linda Halse Digernes har tatt vare på flere bilder fra innspillingen - og fikk hyggelige hilsener fra Henki Kolstad.

Husker pausene best

Hun husker at den mektige naturen gjorde sterke inntrykk på henne under innspillingen. Det meste av filmen ble spilt inn i fjellene på Sunnmøre.

- Det var høst og fantastisk flott vær omtrent hver eneste dag, men noe av det jeg husker best er faktisk pausene i innspillingen. Da spiste filmteamet mat sammen i blåbærlyng og krattskog, og vi barna ble tatt utrolig godt vare på. Det var så hyggelig, mimrer hun.

Linda var bare 12 år gammel da filmen ble spilt inn, og arbeidsdagene strakte seg gjerne fra 8 om morgenen til 18-19-tiden om kvelden. Da var det godt å ha en reservemor på filmsettet.

- Var det ekstra kaldt, gikk vi inn i sminkevogna og fikk både varme og uvurderlig omsorg av sminkør Wendy Loren. En helt fantastisk dame som uten tvil er blant de beste i bransjen, også i dag, sier hun.

Linda Halse Digernes som Ragnhild i Villhesten.

Skremmende hest

Hun husker også Henki Kolstad, som var faren til regissør Morten Kolstad.

- Han spilte en rolle i filmen, og jeg glemmer aldri samtalene med ham. Han var så lun og god, ga meg gode råd og fine tilbakemeldinger, husker hun.

Den enkeltscenen hun husker best, var sluttscenen i filmen.

- Vi rir over jordet i regnet. Selve Villhesten, som egentlig het Loco, var en pensjonert travhest som ikke var så grei. Han elsket å stikke av og kastet gjerne rytterne av, så egentlig var jeg livredd da disse scenene skulle spilles inn. Man kan lett se frykten i øynene mine på et av de nære klippene, sier hun.

Denne scenen husker Linda Halse Digernes godt at de spilte inn.

Fikk mye oppmerksomhet

Filmen ble en stor publikumssuksess, og etterpå ble det mye oppmerksomhet på unge Linda.

- Postkassen var jevnt full av fanbrev, og både voksne og barn ringte ofte hjem til oss for å prate med meg. På den tiden hadde man jo ikke e-post, så jeg skrev vanlige brev tilbake og la ved små filmrekvisitter med autograf på, sier hun.

Hun prøvde å svare på alle fanbrevene.

- Det var likevel noen som jeg aldri rakk å svare, blant annet en skoleklasse der alle elevene i klassen hadde laget tegninger og skrevet hyggelige ord til meg. Noen ganger tenker jeg faktisk fremdeles på denne klassen, og hvor synd det var at jeg aldri rakk å skrive tilbake. Det var jo så utrolig hyggelig at disse menneskene hadde tatt seg tid til å sende meg brev. Jeg var og er veldig takknemlig for hvert eneste ett, sier hun.

Henki Kolstad var en god hjelper på filmsettet.

Overivrig familie

Men ikke all oppmerksomheten var positiv.

- Jeg husker ett tilfelle der en familie fra Østlandet plutselig sto i gangen vår. De var på ferie på Sunnmøre og hadde funnet ut hvor jeg bodde. Det som var lite hyggelig i dette tilfellet, var at det var faren i familien som var mest ivrig på å møte meg, sier hun, og fortsetter:

- De innkvarterte seg på campingplassen i Ørsta, med håp om å få tilbringe mye tid sammen med meg og familien min ... Da ble det hele ganske ubehagelig, og foreldrene mine tok grep og sørget for at denne familiefaren måtte slutte å ta kontakt, forteller hun.

Linda Halse Digernes har mange bilder fra filminnspillingen.

Skrev autografer i timevis

I forbindelse med premieren reiste hun mye, blant annet til Filmfestivalen i Haugesund og på flere arrangementer på Østlandet.

- Interessen for filmen var enorm, og jeg husker vi satt i timevis og skrev autografer, sier hun.

Etter innspillingen, fortsatte Linda med drama. Hun spilte blant annet i en episode av TV-serien «Martins spennende reise».

- Ellers spilte jeg lokalteater i noen år før skoletilværelsen og ungdomstiden slukte meg helt, sier hun.

Trygve Vassbotn som Jørgen og Linda Halse Digernes som Ragnhild i Villhesten.

Endret retning

Som barn elsket hun å spille teater og trivdes på scenen.

- Likevel, da jeg faktisk fikk muligheten til å spille hovedrollen i en stor filmproduksjon, så var det produksjonsbiten som fascinerte meg i større grad enn det som foregikk fremfor kamera. Jeg gikk dypt inn i manuset og dramaturgien, og tenkte at det å drive med tekstproduksjon i en eller annen form var noe jeg kunne tenke meg å holde på med i fremtiden - heller enn å være skuespiller selv, sier hun.

Resultatet ble at hun tok journalistutdanning.

- Jeg har fått utrolig lærerike og fascinerende erfaringer etter flere år i jobb for noen av landets største mediehus, sier hun.

Jobber med bøker

I dag bor Linda i barndomsbygda Ørsta.

- Jeg er samboer med Bjørnar og mamma til Sannah (9), Sofie (7) og Oscar Johannes (5 mnd). På jobbmarkedet har jeg fått nye og spennende utfordringer, og jobber til vanlig i haugenbok.no. Der tar jeg meg av markedsføringen og har daglig kontakt med de norske bokforlagene og forfatterne tilknyttet disse, sier hun.

Hun jobber dermed fremdeles med tekst og formidling.

- Jeg elsker bøker, og har selvsagt en liten drøm om å skrive en bok selv en vakker dag, men foreløpig har jeg hendene fulle som trebarnsmor. Nå skal jeg bare nyte de siste månedene i foreldrepermisjon sammen med minstemann Oscar Johannes, sier Linda Halse Digernes.

Linda Halse Digernes og samboer Bjørnar Vartdal.