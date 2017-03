Husker du henne? Veronika hadde hovedrollen i Kamilla og tyven

ANNONSE

«Kamilla og tyven» fra 1988 er en klassiker i norsk filmhistorie. Nylig ble filmen stemt fram til topp ti-listen i TV 2s kåring av tidenes beste norske film i serien «Norges Beste». Hvilken plassering filmen får, er foreløpig ikke kjent.

Hovedrollen Kamilla ble spilt av seks år gamle Veronika Flåt Tjelle.

- Jeg mimrer ofte, og jeg har i alle år blitt stoppet på gata og fått spørsmål om filmen. Så jeg har egentlig vært nødt til å huske mye. Men det er veldig koselig å fortelle litt om mine opplevelser, smiler hun.

Stjernebesøk

«Kamilla og tyven» handler om Kamilla, som legger ut på en lang vandring sammen med Sebastian (Dennis Storhøi) - en mann som i desperasjon har stjålet mye penger. De to blir gode venner, men politiet gir ikke opp jakten på Sebastian. Året etter at filmen hadde premiere, kom oppfølgeren «Kamilla og tyven 2».

Veronika forteller at hun har mange gode minner fra filminnspillingen, og at det stadig dukker opp nye ting i hukommelsen.

- En ting det ikke er lenge siden jeg kom på, er en episode med Morten Harket. Alle syntes det var så stas med ham, men jeg skjønte ikke at det var noe spesielt. Foreldrene hans kjente besteforeldrene mine, så jeg følte at jeg kjente ham litt. Han hadde en egen campingvogn, og en dag fikk jeg komme inn i vogna på besøk. Da jeg kom ut igjen, kom alle løpende bort til meg. «Kan jeg få ta på deg?!» utbrøt de. Jeg forsto ikke helt hvorfor det var så sterk reaksjon, ler hun.

Harket - som på dette tidspunktet var en av verdens hotteste popstjerner - hadde selvsagt med seg en egen bodyguard.

- En gang satt jeg i en stor kurv, som vi brukte til å vaske klær. Da løftet han kurven og slang meg rundt i lufta. Det er sånn som fester seg hos et barn, sier Veronika.

Regissør Grete Salomonsen og Morten Harket.

Gjemte seg under et bord

En av scenene som mange husker, er da Kamilla skal være i et spøkelseshus ved midnatt. Heldigvis var det ikke særlig skummelt i virkeligheten.

- Barn spør meg ofte om det var skummelt, men jeg opplevde det ikke sånn. Det var ikke mørkt engang, de la på et filter etterpå. Men scenen i skogen, hvor jeg sitter med Sebastian og Joakim Jensen, den ble spilt inn om natta. Da følte jeg litt spenning i kroppen, forteller hun.

Spøkelsesscenen i Kamilla og tyven var heldigvis ikke skummel å spille inn.

Veronika husker også første gangen hun møtte Dennis Storhøi.

- Da var jeg litt redd. Jeg var jo bare seks år gammel, og han var en nyutdannet skuespiller, klar for alt. Jeg var skeptisk, spesielt da vi skulle øve på å klemme. Jeg var nok ikke helt enkel å få kontakt med, og gjemte meg blant annet under et bord, sier hun.

Dennis Storhøi og Veronika Flåt Tjelle som Sebastian og Kamilla.

Gråt på ordentlig

Filmens mest kjente scene, er nok avslutningsscenen, hvor Kamilla og Sebastian leker med en drage før politiet kommer for å ta ham.

- Da gråt jeg skikkelig. Da jeg først kom i gang, klarte jeg ikke slutte. Jeg fikk høre at jeg gråt i to timer etterpå, sier Veronika.

Det var flere grunner til at hun gråt sånn:

- De strevde visst litt for å få meg til å gråte. Men så gikk jeg og «Sebastian» en tur. Jeg husker at han sa: «Tenk på noe fælt, tenk på at du mister noen du er glad i». Jeg tenkte på Sebastian og det han hadde sagt om at han skulle i et mørkt, fælt fengsel og kanskje dø. Da kom jeg i gang. Det var nok også en kombinasjon av at jeg var litt trøtt og at jeg hadde løpt lenge barbeint rundt i gresset, så jeg var sår under føttene, sier hun.

Veronika Flåt Tjelle, Dennis Storhøi og Agnete Haaland i Kamilla og tyven.

Blir ofte gjenkjent

Etter at filmen hadde hatt premiere, ble det mye oppmerksomhet på den lille jenta.

- Det var litt vanskelig i tiden etterpå. Jeg ble ofte stoppet på gata, og i Dyreparken flokket folk seg rundt meg så jeg ikke kom noen vei, husker hun.

I ungdomstiden syntes hun det ble enda vanskeligere.

- Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere når folk ropte «Sebastian» eller «Kamilla» etter meg. Skulle jeg stoppe og snakke med dem? Kanskje noen følte at jeg var hoven, men jeg var bare usikker, sier hun.

Hun blir fremdeles kjent igjen, og legger vekt på at hun synes det er hyggelig.

- Da jeg flyttet tilbake til Sørlandet kom det folk på døra for å snakke med meg, og senest i går var jeg i en bursdag hvor filmen ble trukket fram. Det er veldig hyggelig - det er så koselig å snakke om filmen, sier hun.

I dag er Veronika Flåt Tjelle sosionom og mor til tre barn.





- Det ligger ikke for meg

Veronika drømte aldri om å bli skuespiller, og hun ga seg med film etter de to «Kamilla og tyven»-filmene. Hun gjorde imidlertid et lite unntak da regissør Grete Salomonsen lagde filmen «Yohan - Barnevandrer» i 2010.

- Hun skrev en liten rolle til meg. Jeg var veldig i tvil om jeg skulle bli med, men det var koselig å treffe folk igjen. Det var gøy å spille i filmen, men det ligger ikke for meg, sier hun.

I dag er hun sosionom og jobber med mennesker, noe hun trives godt med.

- Jeg har en spennende hverdag og en meningsfull jobb. Jeg er gift med en herlig mann og har tre barn, én på 16, én på 13 og én på 10. Jeg har ufattelig mye å være takknemlig for, smiler hun.