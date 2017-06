Hver sommer når skoleferien starter, får mamma Eirin klump i magen

ANNONSE

Torsdag tok Eirin Kålstø til pennen og skrev innlegget « Vi er i gang med årets feriekabal: Fotballskole, bestemor, delt ferie og klump i magen. Det går jo ikke opp».

- Kjære kunnskapsminister, og kjære småbarnsforeldre. Hvorfor går vi ikke i tog og protesterer mot en skolehverdag som ikke er tilpasset arbeidslivet og hverdagen vi lever i? Undret hun.

Innlegget til Kalstø sto først på trykk i Adressa, og så i Nettavisen, og har skapt debatt i sosiale medier. Kalstø sier hun selv har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldre som sier de sliter med samme problematikk.

- Jeg er ikke enig i at tidsklemma er selvforskyldt. Jeg synes det like mye er skolestrukturen som gir oss denne tidsklemma, sier hun til Nettavisen.

Feriesjokket



I år er det SFO, bestemor, fotballskole til 5000 kroner og en mor og far, som delvis ferierer hver for seg, som får ferien til å gå opp hjemme hos Kalstø. Eirin og ektemannen har tre barn, hvorav to er i skolealder.

- Barnehagen er veldig tilpasset arbeidslivet, hos oss er den åpen mellom 06.45 og 17. Det er jo først når barna begynner på skolen, at du får feriesjokket, sier Kalstø til Nettavisen.

Både fedre og mødre uttrykker i kommentarer på Nettavisens Facebook at skoleferiekabalen er noe de har begynt å tenke på, selv om det er et par år til de selv har skolebarn.

Enkelte, som jobber turnus i stat og kommune, påpeker også at de ikke får innvilget ferie når SFO eller barnehage er stengt. Årsaken er at de kun får velge ferie hvert tredje år.

TO ULIKE VERDENER: - Barnehagen er tilpasset arbeidslivet, men skolestrukturen med 13 ukers ferie, er det ikke, sier Eirin Kalstø.

- Det er god grunn til å begynne å tenke nå. Det er en tilnærmet lik umulig kabal å få til å gå opp - vi har ikke funnet løsningen enda, selv etter å ha prøvd i seks år..., skriver en mamma.

- Mannen min og jeg er jo sammen om å fordele, men jeg vet om foreldre som har eneansvaret og der feriekabalen er et virkelig stort problem, sier Kalstø til Nettavisen.

- SFO er bare oppbevaring



Kalstø skriver i innlegget at ingen av hennes skolebarn trives på SFO der det er én voksen på 15 barn. Å plassere dem der i ukesvis, føles derfor ikke greit.

- La meg først si at vi har en veldig god dialog med SFO, og dette er ikke en kritikk av dem. De gjør så godt de kan med de ressursene kommunen har tildelt. Men ressursene gjør at tilbudet bare blir en oppbevaring før og etter skoletid, sier hun.

Etterlyser heldagsskole



Eirin Kalstø mener at man må utvikle heldagsskole som er tilpasset både barn og voksne.

- Jeg mener det er på høy tid å diskutere heldagsskole med lek og lekser integrert i tiden mellom 8-16. Med tilstedeværelse av kompetente voksne hele dagen, og med dedikert fritid til barna våre, sier hun.

Blant Nettavisens lesere er meningene delte. Flere skriver at det å få barn er eget valg, og man må være klar over at da må man prioritere. Andre sier barn trenger mer ferie enn voksne, og at de trenger den med sine nærmeste.

Men en far påpeker:

- Poenget er ikke at barna ikke fortjener denne ferien. Poenget er at barn har så mye mer ferie enn foreldrene at det ikke går opp selv hvis foreldrene tar ferie hver for seg med barna. Man kan ikke bare ta seg ubetalt ferie fordi man må være hjemme med barna heller.. eller er det det man må? Spør en mann.

- Eg blir litt forundra over å lese dette innlegget må eg sei. Gratis skole er eit av velferdstilboda vi er så heldige å ha i rike Norge. Det er ikkje meint som eit avlastningstilbod til slitne foreldre som er i tidsklemma, eller som ein gratis plass å ha barna i alle dei vekene og timane foreldra jobbar. Når skulen tek ferie, må difor foreldra ha ansvar for den tida sjølv. Det er ikkje eit samfunnsansvar å løyse det for deg, skriver en annen.

- Ingen barn har vondt av noen uker på SFO. Der er det også andre barn de kan leke med. Det viktigste er vel at du er trygg på at barnet ditt blir passet på, skriver en tredje.

Selv sier Kalstø at det er klart at man er ansvarlig for egen tidsbruk.

Men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart, tvinger vi familier (i all hovedsak kvinner) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp, sier hun.