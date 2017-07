Hvorfor har kvinner og menn skjorteknappene på hver sin side?

Det mystiske fenomenet har ikke noe klart svar.

Når kvinner skal kneppe jakker, skjorter, bluser eller kjoler, er knappene som regel på venstre side av plagget. Hos menn er knappene på høyre side.

Hvorfor er det sånn?

Svaret er dessverre at historikerne ikke er helt sikre. Men det er flere teorier.

For de rike?



Hovedteorien er at kvinnenes knapper ble satt på høyre side fordi rike kvinner gjerne ble påkledd, og det var enklere for påklederne å kneppe knapper på venstre side, skriver LiveScience.

- Da knapper ble oppfunnet i det 13. århundre var det, som det meste som er nytt, veldig dyrt. Rike kvinner trengte ikke å kle på seg selv, det hadde de tjenere til. Siden de fleste er høyrehendte, gjorde dette det lettere å kneppe når de sto overfor deg, sier Melanie M. Moore, som står bak blusemerket Elizabeth & Clarke, til Today.com.

Siden moteskaperne ønsket seg rike kunder, ble derfor plaggene laget slik, selv om de fleste kvinner kledde på seg selv.

Det er imidlertid enkelte problemer med denne teorien, ifølge Today I Found Out. De skriver at også rike menn ble påkledd - og herreklær hadde langt flere knapper enn kvinneklær. Det er dessuten merkelig at overklassen plutselig skulle bry seg med å gjøre livet til tjenerne enklere.

Historikere har spurt seg om det ikke handlet om tjenernes velbehag, men heller om at overklassen brukte dette som et symbol på at de var så rike at de ikke engang trengte å kle på seg selv.

Kvinnefiendtlig?



En annen teori sier at kvinnenes knapper ble flyttet som et symbol på at deres status var lavere enn mennenes. Bruk av venstrehånden var både mer upraktisk og dårligere ansett, og kvinner skulle på den måten minnes om at menn var mer verdt enn dem.

Denne teorien er også problematisk. Det største motargumentet er at mange kvinner sydde sine egne klær og at de fleste syersker var kvinner. Hvorfor skulle de nedgradere kvinnene slik?

Atter andre mener at det er på grunn av babyer. Høyrehendte kvinner vil som regel holde babyen i venstre arm, så høyre arm kan brukes til annet. Når knappene er på venstre side er det lettere for henne å åpne knappene når hun skal amme, ifølge The Atlantic.

Best for våpen



Grunnen til at menn har knappene på høyre side, skal ha å gjøre med tilgangen til våpen, skriver Business Insider.

- Mange elementer av herremote kan spores tilbake til militæret, sier Chloe Chaplin, motehistoriker ved Harvard University, til Today.com.

Hvis en mann hadde en pistol gjemt i jakken, var det lettere å gripe tak i den raskt med knappene på høyre side. Og skulle han strekke seg etter sverdet - som alltid var plassert på venstre side - risikerte han ikke at det hektet seg fast i knappene.