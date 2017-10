I 1983 så 76 prosent av den norske befolkning på Dynastiet. Dette er historien om en av tidenes mest populære TV-serier

De interne konfliktene var til tider nesten like store som på skjermen.

Kidnappinger, bortkomne søsken og grusomme drap. Søskenforelskelser, terroristangrep og plastiske operasjoner. «Dynastiet» var en av verdens mest sette TV-serier på 1980-tallet. Denne uken kommer nyversjonen på Netflix.

Hard konkurranse



Tidenes første såpeopera het «Painted Dreams» og dukket opp på en radiostasjon i Chicago i 1930. To år senere kom den første nasjonale såpeoperaen i USA, «Betty and Bob», og den første TV-såpen, «Faraway Hill», hadde premiere i 1946.

To av de mest omtalte såpeoperaene, er «Dynastiet» og «Dallas».

«Dallas» hadde premiere på TV-kanalen CBS i 1978, og den ble en enorm suksess. Aaron Spelling, som sto bak serier som «Charlie’s Angels» og «The Love Boat», ønsket å lage en tilsvarende suksess på ABC.

Richard og Esther Shapiro er skaperne av Dynastiet. Dette bildet er hentet fra høsten 2017, på presentasjonen av nyversjonen av serien.

Inspirert av oljekrisen



Med hjelp av ekteparet Esther og Richard Shapiro ville han lage en såpeserie som skapte like mye engasjement som «Dallas». I sin bok «The Authorized Biography of the Carringtons» (1984) skrev Esther Shapiro at de hadde et hovedmål med serien:

«Vi skulle skrive og produsere noe vi likte å se på, en fortsettelseshistorie om en fascinerende - og uvanlig - amerikansk familie som vi, og publikum, kunne bli avhengig av,» skrev hun.

Sammen skapte de såpeserien «Oil». Shapiro-paret var inspirert av oljekrisen i 1979, og serien skulle handle om de rivaliserende familiene Parkhurst og Corby som jobbet i oljeindustrien.

- Vi ville gjøre noe som kunne være morsomt, en amerikansk fantasi. Vi følte at folk hadde sett nok historier hvor familier gikk fra hverandre. Vi ville ha en sterk 1900-tallsfamilie hvor folk opplevde konflikter, men elsket hverandre tross alt, sa Esther Shapiro til New York Magazine i september 1985.

Romantiske menn og vakre damer



Deler av originalideen ble beholdt, men mye ble også endret underveis i arbeidet. Da de tre første episodene ble vist 12. januar 1981 het serien «Dynasty» og handlet om familiene Carrington og Colby. Karakterene var ikke tilfeldig utvalgt.

«Mennene skulle like å være menn. Men de skulle også bruke dress og drikke champagne. De skulle gi dyre gaver og sende blomster. Og de skulle fortelle kvinnene - uten å mumle eller nøle - hvor høyt de elsket dem,» skriver Shapiro i boken.

Kvinnene skulle være svært vakre og bruke fantastiske klær.

«Men de skulle ikke være utstillingsdukker. Ikke være møbler mennene skulle bruke, ikke dørmatter. Og aldri ofre. Kvinnene i «Dynastiet» skulle ha liv og mening,» skriver hun.





Ikke interessert i jobben



Første episode åpner med den mektige forretningsmannen Blake Carrington som skal gifte seg med den yngre sekretæren Krystle Jennings. Krystle møter raskt motvilje blant Blakes nærmeste, inkludert hans datter Fallon.

Samtidig fikk vi bli med Blake på jobb i oljebransjen. Dette forsto manusforfatterne fort var en dårlig idé.

- Vi fant ut at publikum ikke var spesielt interessert i oljearbeidernes historier. Folk var bare fascinert over det som skjedde i huset, har Esther Shapiro sagt til New York Magazine.

Serien fikk gode seertall, men den store suksessen lot vente på seg. Det skulle vise seg at serien manglet en vesentlig del av såpeserier: Noen å hate.

Dynastiet ble raskt en av verdens mest populære TV-serier.

- Det måtte bli Alexis



Mot slutten av første sesong ble Blake siktet for drap. I siste episode dukket det opp et ukjent vitne, skjult under en stor hatt, og sesongen ble avsluttet idet Fallon utbrøt: «Herregud, det er min mor!»

Det er verdt å nevne at på dette tidspunktet visste ingen - ikke engang manusforfatterne - hvem det mystiske vitnet var. Shapiro-ene hadde hentet inn manuskonsulentene Robert og Eileen Pollock, og de hadde flere ideer.

- Planen var at det skulle være Blakes ekskone Madeline. De ønsket at Sophia Loren skulle spille henne. Hun skulle være med i fire til seks episoder, sier Robert Pollock til New York Magazine.

Men Madeline var ikke rette person.

- Madeline? Absolutt ikke. Alexis. Det måtte bli Alexis, sier Eileen Pollock.

Og dermed var en av de mest forhatte TV-karakterene noen sinne født.

Alexis (Joan Collins) dukker opp på de fleste lister over tidenes mest forhatte TV-figurer.

Nådde toppen av listene



Fra andre sesong var rivaliseringen mellom Krystle Carrington og Alexis Colby et av seriens viktigste elementer. Oljevirksomheten ble en stadig mindre del av historien, mens konfliktene hjemme fikk desto større plass.

- Det folk husker best fra serien, er catfight-ene mellom oss, sa Joan Collins, som spilte Alexis, i et intervju med People i 1991.

Publikum elsket - og elsket å hate - de to kvinnene som konkurrerte om både Blake og makten i huset. Serien økte i popularitet og raste oppover på seerlistene. I femte sesong var «Dynastiet» det mest sette TV-programmet i USA.

Emma Samms, som spilte Blakes datter Fallon, fortalte i et intervju med Chicago Tribune i 1989 at oppmerksomheten ble enorm.

- Jeg kan ikke gå noe sted i verden uten at de har sett «Dynastiet». Selv i land som ikke viste serien, har turistene sett det, sa hun.

Emma Samms spilte i Dynastiet i flere år. Dette bildet er fra høsten 2017.

NRK var negative



I Norge var NRK skeptiske til såpeserier fra USA. De hadde allerede nektet å vise «Dallas», og tankene rundt «Dynastiet» var ikke mer positive. Faktisk hadde norske TV-seere for lengst sett TV-parodien «Soap» («Forviklingar») - dermed uten å ha sett programmene komiserien parodierte.

Freddy Andersen fra Haugesund nektet å godta NRKs skepsis. Han dannet «Dynastiets venner» og jobbet iherdig med å få serien på norske skjermer.

- NRK var jo Norges største vernede bedrift på den tiden, sa han spøkefullt til Hnytt mange år senere.

Skuespillerne i Dynastiet.

Fenget (nesten) hele Norge



Aksjonen var vellykket. Lørdag 7. mai 1983 hadde «Dynastiet» premiere på NRK.

- Det ble lagt et sånt press på vår avdeling at vi ikke hadde noe valg, sier Berit Rinnan, som den gang jobbet i NRKs filmavdeling, til Dagbladet.

Dette skjedde ikke uten protester. Både publikummere, politikere og samfunnskritikere var negative til den nye formen for TV-serier. «Glatt, spekulativ og kynisk,» mente Jon Michlet, som den gang satt i Kringkastingsrådet. Rolv Wesenlund forsvarte serien i en kronikk i Dagbladet.

Men «folk flest» likte det de fikk se. En undersøkelse i VG i 1983 viste at 45 prosent av den norske befolkningen var faste seere av serien og 31 prosent så på den innimellom. Teatersjefene ble så redde for tomme saler at de ba NRK sende serien en dag de ikke spilte. Da et strømbrudd i mars 1984 sørget for at folk i Hedmark ikke fikk sett ukens episode, ble det folkeopprør - og NRK måtte sende den i reprise.

Begynnelsen på slutten

På slutten av femte sesong skulle Carrington-familien reise til et bryllup hos prinsen i Moldova. 15. mai 1985 var det sesongavslutning, og episoden er en av tidenes mest omtalte: Under bryllupet ble landet utsatt for militærkupp, og slottet ble angrepet av terrorister. Alle seriens hovedkarakterer lå livløse på bakken da serien tok sommerferie.

Terrorangrepet i Moldova er et av de mest omtalte TV-øyeblikkene i historien. Slik endte sesongen, før en fire måneder lang pause.

60 millioner amerikanere så episoden. Minst like mange ventet i spenning på sesong seks, inkludert skuespillerne.

- Vi hadde ingen anelse om hvem som skulle leve og dø. Ingen av oss visste, har Joan Collins sagt.

Ikke før 25. september kom svaret. Bare to av seriens mindre viktige karakterer var døde.

Skuffelsen var stor. Den dramatiske episoden var egentlig ikke så dramatisk. Men konsekvensene ble desto mer dramatiske. Dette ble starten på seriens fall.

Mange problemer



Produsent Camille Marchette har tatt på seg ansvaret for Moldova-katastrofen:

- Jeg satte meg ned en dag og sa: «Jeg skal bare jobbe her et år, og jeg skal avslutte med skyting i Moldova». Og så var det opp til de andre å finne ut hvordan de skulle løse det, har hun sagt til TV Guide.

Joan Collins i 1988. Her er hun i Finland.

På samme tid fikk produksjonen flere problemer. Joan Collins var misfornøyd med lønna og nektet å komme på jobb. Resultatet ble at første episode av sesong seks ble spilt inn uten en av seriens største stjerner.

- Collins ringte på mandagen og sa at hun ikke ville møte opp. Så alt som skulle skje med Alexis i første episode, skjedde med Krystle i stedet. Den videre historien til Collins’ karakter ble ødelagt. Jeg visste at vi hadde trøbbel da jeg så første episode, sier produsent Diana Gould til TV Guide.

Seerne reagerte også med vantro på at Krystles onde dobbeltgjenger Rita dukket opp. Krystle ble holdt fanget på loftet, mens Rita utga seg for å være henne.

- Publikum likte ikke den falske Krystle, husker manuskonsulent Eileen Pollock.

Spin-off-serien The Colbys klarte ikke å fenge publikum like mye som Dynastiet.

I tillegg hadde spin-off-serien «The Colbys» premiere. Serien skuffet stort, men hadde ført til at flere fra produksjonen var flyttet over til den nye serien. Joan Collins, som nå hadde fått lønna hun krevde, kalte alle skuespillerne inn til møte og oppfordret dem til å holde seg unna «The Colbys».

- En skam



Publikum var ikke nådige. «Dynastiet» dumpet fra 1. til 15. plass i løpet av året. Ved årets slutt lovet staben at det skulle komme nye historier og karakterer. Krystle kom seg ned fra loftet og Moldova-historien ble avsluttet.

Seertallene økte litt, men ikke nok. Sesong seks endte på 7. plass over de mest sette TV-programmene i USA. De neste sesongene dumpet enda mer. Sesong sju havnet på 25. plass, sesong åtte på 41. plass og sesong ni på 69. plass.

I sesongavslutningen 11. mai 1989 var både Blake, Alexis, Fallon og flere andre viktige karakterer i livsfare. Blake var skutt og Alexis hadde falt ned fra en balkong. Krystle var dessuten i koma.

Men nå hadde ABC fått nok. Sjefen Robert A. Iger valgte å kansellere serien.

- Det var en skam, sa John Forsythe, som spilte Blake, til People i 1991.

Linda Evans spilte Krystle, karakteren de fleste heiet på.

Kommer tilbake



Valget om å avslutte serien var muligens riktig. Men publikum krevde svar. I oktober 1991 viste ABC derfor en liten miniserie med en gjenforening av skuespillerne, så publikum fikk svarene de ventet på. Alle de viktigste skuespillerne var med i miniserien - og deres karakterer hadde med andre ord overlevd.

Og nå, i oktober 2017, er altså serien tilbake i helt ny form. I første episode møter vi Fallon Carrington som er misfornøyd med at faren Blake skal gifte seg med Crystal (omskrivningen av navnet kommer av at hun nå er latinamerikansk). Alexis vil selvsagt også dukke opp - sannsynligvis allerede i første sesong.

Serieskaperne lover at den nye serien vil føles mer aktuell enn forgjengeren.

- Vi lever i en tid med mange dynastier. Uansett om det er Trump eller Clinton eller Kardashian eller Murdoch er nyhetene fylt med familiedynastier, og det syntes vi var spennende, sier utøvende produsent Josh Schwartz til Variety.

Første episode av nye «Dynastiet» kom på Netflix 12. oktober. Nye episoder kommer hver uke.

Kilder: Encyclopedia.com, Chicagotribune.com, Ultimatedynasty.net (I), Wikipedia, People, New York Magazine, Ultimatedynasty.net (II), Smh.com.au, Mentalfloss.com, IMDb, Entertainment Weekly, Hnytt.no, Filmweb.no, Dagbladet.no, Variety.

