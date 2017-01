I dag er årets største drittdag

ANNONSE

(SIDE2): Kjenner du på at det blir lysere, at det er deilig at kulda biter, eventuelt regndråpene (stryk det som ikke passer) og du gleder deg til å ta fatt på en ny jobbdag i 2017.

Da er det ganske alene.

I dag er det nemlig Blåmandag. En av verdens mest ikke-vitenskapelige beviste dager.

De som måtte opp tidlig og av sted i vintermørket i morges, kjenner kanskje følelsen av mismot, trøtthet og viljeløshet, på et bakteppe av at man har man brukt opp alle pengene på julefeiringa, og muligens kranglet med sin bedre halvdel fordi man holdt på å bli sprø av svigerfamilien som okkuperte gjesteværelser og sofa under samme høytid.

Blåmandag havner på den tredje mandagen i januar i år, melder britiske medier som The Daily Telegraph.

Twitter-klager

Blåmandag er opprinnelig en kristen betegnelse, på mandagen i den uka fasten starter, men de fleste forbinder betegnelsen nok med dagen derpå og en tøff start på uka. Første gang hvilken mandag som er blåest ble regnet ut, var i 2005, skriver dailymail.co.uk.

Og det er her vi kommer til sakens kjerne. For selv om forskeren Cliff Arnall, som jobbet ved universitetet i Cardiff, kom fram til formelen for å beregne Blåmandag, ble det hele ganske raskt avslørt som en bestilling for SkyTravel, et reiseselskap som ikke lenger eksisterer.

Cardiff universitet fant det best å gå ut i en pressemelding og fortelle at Arnell hadde vært en deltidsforeleser som ikke lenger jobbet på universitetet.

Festet seg



Arnell sa at han brukte diverse faktorer for å regne seg fram til Blåmandag, inkludert været, gjeldsnivå, mislykkede nyttårsforsetter og antall dager siden julaften.

Saken er at uttrykket uansett fikk et oppsving og festet seg til minnet på alle folk i den nordlige hemisfære.

I 2014 tok forskere og analyserte over to millioner britiske tweets postet i januar, for å finne ut når det er mest mismot og nedstemthet blant folk. De fant at det blant annet var fem ganger så mange tweets som dreider seg om skyldfølelse, ettersom en haug har droppet gode nyttårsforsetter om en bedre og sunnere livsstil. Seks ganger så mange klaget på været sendes ut, og mannfolk var de som klager mest på vinterværet.

Blåmandag er altså mer en selvoppfyllende profeti enn en virkelig dag. På den andre side tok Cliff Arnell og beregnet årets lykkeligste dag. Og den faller stort sett alltid mellom 21 og 24. juni, melder Wikipedia.

Så det er bare å glede seg.

Les også: Sju små ting som forteller andre hvem du er

Les også: Dette er ordene vi søkte mest på i Google 2016