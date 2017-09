Ibuprofen kan påvirke muskelmassen negativt

Ny studie viser at å ta smertestillende medikamenter som inneholder virkestoffet ibuprofen regelmessig, kan hindre muskelvekst.

Kort oppsummert fant forskerne at virkestoffet ibuprofen, som blant annet brukes i Ibux, hindret restitusjon i musklene.

Forskerne ved Karolinska Institutet, som står bak studien, mener funnene er meget interessante. Mye fordi betennelsesdempende medikamenter brukes i stor grad, over hele verden.

Forskerne mener også at funnene kan gjelde for en rekke andre betennelsesdempende preparater og ikke bare for virkestoffet ibuprofen.

Nettavisen påpeker at saken er basert på kun en enkeltstudie.

- Bør unngå betennelsesdempende medikamenter



Forsker Tommy Lundberg og hans team ved Karolinska Institutet i Stockholm står bak studien.

- Våre resultater foreslår at unge mennesker som driver med vekttrening for å øke muskelmassen, bør unngå høye doser av betennelsesdempende medikamenter, sier han ifølge Science Daily.

Studien ble gjennomført med friske menn og kvinner mellom 18 og 35 år. Gruppen ble delt i to. Den ene gruppen fikk en høy dose ibuprofen (1200 mg ibuprofen), som tilsvarer en døgndose. Den andre gruppen fikk en relativt lav dose med aspirin (Acetylsalisylsyre).

Muskelveksten økte dobbelt så mye for den ene gruppen



Begge gruppene utførte et vekttrenings-program hvor de i hovedsak trente lår, under overvåkning av en sertifisert instruktør. Programmet ble utført to til tre ganger i uken i åtte uker.

De to gruppene i studien trente lårmuskler med vekter i en periode på åtte uker.

Forskerne målte deretter ulike variabler, som blant annet muskelvekst, styrke og betennelsesdempende markører.

De fant at etter åtte uker så hadde muskelveksten økt dobbelt så mye i gruppen som fikk lav dose med aspirin.

Muskelstyrken var også dårligere i gruppen som hadde fått høy dose med ibuprofen, men ikke i like stor grad som muskelveksten.

Etter en biopsi av musklene fant forskerne at klassiske markører for betennelse var hemmet i gruppen som fikk ibuprofen.

- Vi tror flere medikamenter har samme effekt



Forskerne mener funnene de har gjort ikke er eksklusive for kun ibuprofen, men de valgte å se på effekten av akkurat dette virkestoffet fordi det er det mest studerte betennelsesdempende medikamentet på markedet.

- Vi tror allikevel at alle typer betennelsesdempende midler som blir solgt uten resept har samme effekt, sa Lundberg ifølge Daily mail.

