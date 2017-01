Ida Maria om skoletiden: - Jeg ble banket opp, og det var skikkelig jævlig

ANNONSE

I lørdagens «Hver gang vi møtes» er det Ida Maria som blir hedret. Fredag slapp TV 2 et klipp der Åse Kleveland fremfører en sexy, rå og heidundrande versjon av hitlåten «Cherry Red».

- Mange har inntrykk av at jeg er så tøff



- Noe av det fascinerende med deg er at du har vært så modig, sa Åse Kleveland. I programmet forteller Ida Maria at hun nok er en person som blir fremstilt annerledes i media enn slik hun er.

- Det er mange som har inntrykk av at jeg er så tøff. Men jeg blir veldig lett satt ut av spill, jeg er lettrørt. Grunnen til at jeg begynte å lage låter var at jeg hadde følelser jeg ikke klarte å bearbeide på andre måter, forteller hun.

Den største følelsen var den av ikke å passe inn. Og det er tydelig at opplevelsen fremdeles er forbundet med tristhet for Ida Maria.

- Fem år med helvete



- Det var fem år med helvete, jeg ble banka opp og det var skikkelig jævlig. Søsteren min trivdes på skolen, så det var nok bare meg. Det var nok jeg som ikke passet inn. Jeg hadde en annen sosial personlighet, jeg er ikke så sosial alltid, sier Ida Maria, og må ta til tårene.

- Jeg passet ikke helt inn på Nesna. Det var sånn at jentene ikke skulle gjøre som guttene, guttene skulle ikke henge med jentene. du skulle ikke gå i den buksa...Jeg tenkte at dette orker jeg i hvert fall ikke, jeg orket ikke å gå på kompromiss med meg selv. Det var et valg med konsekvenser. Når du velger å være deg selv, så står man gjerne utafor, sånn var det med meg, sier hun i lørdagskveldens program.

I 2010 flyttet Ida Maria hjem til Nesna etter at hun krasjet helt under en opptreden med Perez Hilton.

I 2011 flyttet hun igjen ut av landet.

- Tilgi andre og tilgi meg selv



I programmet forteller Ida Maria at mye løsnet da hun flyttet tilbake til Nesna i 2009.

- Jeg har mange vonde minner fra Nesna. Jeg så veldig ned på den plassen, men det var noe i meg som dro meg nordover. Det var noe med å se foreldrene mine. Det var starten på en lang prosess med å begrave bitterheten, tilgi de andre, tilgi meg selv! Og tilgi mine foreldre for at de hadde dratt meg til den plassen. For jeg var sint på dem lenge, sier Ida Maria Børli Sivertsen.