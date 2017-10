Ida var Oslos mest populære på Happn. Nå har hun funnet kjærligheten

Og alt startet med en Happn-match.

Det er mindre enn to år siden Ida (33) var den mest populære jenta på datingappen Happn i Oslo. Hun hadde truffet en del forskjellige menn, men det ble som regel med én date. Kjemien var aldri helt riktig.

Helt til hun traff Dag. Hun så profilen hans på Happn og tenkte at han så lovende ut. Veldig kjekk og tilsynelatende aktiv. Fine bilder. Og så var han høy.

- Jeg sendte for aller første gang en «charm» (knapp man kan trykke på for å invitere til å chatte, uten å være avhengig av at begge har likt hverandre, red.anm.). Deretter spurte jeg om han ville ta et glass vin en dag, men da spurte han om vi ikke heller kunne møtes ute på byen, ler Ida, og fortsetter:

- Jeg tenkte at han sikkert var useriøs siden han spurte om det, men endte opp med å treffe ham på Monkey Bar i Oslo. Da viste det seg at han ville møtes ute fordi han hatet «staget» dating med revolverintervju, og bare ville møtes under mer normale omstendigheter.

- Ville ikke hjem



FORELSKET: Ida og Dag møttes på Happn for snart to år siden. Nå er de forlovet og har blitt foreldre til en liten gutt.

Dagen etterpå inviterte Dag på pizza.

- Det var full klaff. Vi hadde det veldig fint sammen og praten fløt veldig naturlig. Jeg så aldri på klokka og ville liksom ikke hjem, minnes Ida.

Det tok bare noen uker før de ble kjærester. Nå, snart to år senere, er de forlovet, har kjøpt hus og fått barn sammen.

- Dag hadde jo bare vært på Happn i en ukes tid da vi møttes. Det var kompisene hans som mente det var på tide å prøve en datingapp, han hadde aldri trodd han skulle finne en kjæreste der.

Selv var hun på Tinder og Happn i cirka et år før hun møtte Dag. Helst ønsket hun å treffe noen på «gamlemåten», men synes samtidig Happn virket som en fin arena for dating. Når hun matchet med noen, ville hun helst møtes, i stedet for å prate sammen i ukesvis.

- Man trenger ikke å skrive en stil om seg selv før man møtes. Jeg synes det var mye bedre å møtes raskt, slik at man så ut om det kunne bli noe mer eller ikke, sier Ida.

- De fleste du gikk på date med, så du ikke mer enn én gang. Hva var det som var så annerledes med Dag?

- Det har jeg spurt meg selv om mange ganger, og det er så vanskelig å si. Når man ser han utenfra, så har han jo hele pakka. Men til syvende og sist er det liksom ikke det som gjør at man vil gå på en ny date. Jeg tror rett og slett bare jeg følte meg veldig hjemme sammen med ham.

IDA OG DAG har vokst opp i nabokommuner, gått på BI og bodd i London - likevel hadde de aldri møttes før Happn førte dem sammen.

- Veldig heldig



Det viste seg at Ida og Dag hadde levd nærmeste parallelle liv. De hadde vokst opp i nabokommunene Asker og Bærum, gått på BI og bodd i London - likevel hadde de aldri møttes.

- Vi har snakket om at vi mest sannsynlig aldri hadde truffet hverandre hvis det ikke var for Happn, til tross for at vi hadde mange felles kjente. Så vi er jo veldig takknemlige for at den plattformen finnes. Jeg anser meg selv som veldig heldig, sier 33-åringen.

Selv om undersøkelser viser at nettdatingen kan gå ut over selvtilliten for enkelte, så tror Ida at det er mange som faktisk finner kjærligheten på Tinder og Happn også.

- Gi datingappene en skikkelig sjanse, og foreslå gjerne å møtes i stedet for å snakke så lenge sammen, er rådet fra Ida.

Selv brukte hun appene litt innimellom, samtidig som hun var åpen for å treffe gutter på byen, via kjente eller andre steder.

- Jeg satt ikke slavisk foran appen og avtalte fire dater i uka, men gikk på date iblant. Man må nok ofte gå på noen Happn-dater før man treffer en man blir ordentlig interessert i. Mange mener at disse datingappene er useriøse, og det er nok mange som for eksempel bare er ute etter sex. Men det er det jo på byen også, så jeg synes ikke man skal legge kanalen helt død, avslutter Ida.

