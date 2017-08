Infeksjoner kan øke risikoen for hjertesykdom hos voksne

Voksne som blir innlagt på sykehus for alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, har seks ganger så høy risiko for å bli rammet av hjertesykdom, viser studie.

– Alvorlige infeksjoner i voksen alder er forbundet med økt fare for hjerte- og karsykdom, sier en av forfatterne bak studien, professor Scott Montgomery, som leder en klinisk-epidemiologisk gruppe ved universitetet i Örebro.

Forskerne peker særlig på sykdommene lungebetennelse og sepsis. Sepsis, populært kalt blodforgiftning, er en overaktivering av immunsystemet som følge av en infeksjon, som kan føre til livstruende organsvikt.

Faren er størst det første året, men også to og tre år etter infeksjonen løper pasientene dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdom, viser studien, som onsdag ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Fulgt tett

Studien omfatter 236.739 menn født mellom 1952 og 1956, som alle gjennomgikk grundige medisinske undersøkelser i 18-årsalderen som en del av militærtjenesten. Mennene ble senere fulgt tett av forskerne.

I oppfølgingsperioden fikk drøyt 46.700 av dem, nesten 20 prosent, sin første diagnose på hjertesykdom. Av disse hadde nesten 10.000 blitt innlagt på sykehus for lungebetennelse eller sepsis.

Ifølge forskerne fører slike infeksjoner til at risikoen for hjerte- og karsykdom øker 6,33 ganger det første året etter infeksjonen.

Høyest risiko

– Våre resultater tyder på at risikoen for hjerte- og karsykdom, inklusive hjerteattakk og slag, økte etter sykehusbehandling for sepsis og lungebetennelse, sier forsker Cecilia Berg ved Örebro-universitetet. Hun har ledet arbeidet med studien.

Forskerne har også undersøkt andre risikofaktorer, som høyt blodtrykk, overvekt og fedme, lite fysisk trening og dårlige oppvekstvilkår, men ingen av dem gir like høy risiko for hjerte- og karsykdom som kraftige infeksjoner.

– Tradisjonelle risikofaktorer er fortsatt viktige, men infeksjoner utgjør den primære faren i en periode, sier professor Montgomery.

