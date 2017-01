Ingeborg måtte forlate Farmen: Som å føde barn første gang

ANNONSE

Ingeborg har vært en humørspreder på gården, men har vært åpen om at hun savner barna sine fryktelig.

- Det var tøft å være borte fra familien i fire uker. Savnet meldte seg på dag én. Dette med Farmen er en spesiell greie. Du tenker at det er litt som å føde barn første gang, at det skal gå greit, men det er ikke før du ligger der at du skjønner hvor heftig og intenst det er, sier tobarnsmoren.

I onsdagens episode kunne vi se at Tore Petterson valgte Ida Gran-Jansen som førstekjempe. Hun var usikker i sitt andrekjempevalg, men endte med å plukke ut Ingeborg. Grunnen var nettopp at Ingeborg lengtet hjem til barna.

- Det var avtalt spill. Jeg ville hjem, sier hun og beskriver oppholdet som en leirskole for voksne.

- Jeg er kjempestolt av meg selv. Jeg har snekret for første gang og melket kuer. Vendela og jeg var sjefsbudeiene. Vi melket 20-40 liter hver dag.

Ingeborg syntes ikke det var lett å velge gren til tvekampen. Hun valgte slegge - for å ryke ut.

- Det var ikke tilfeldig. Med øks kan du plutselig treffe. Og i melkespann hadde jo Aylar og Kari allerede knust alle med sin legendariske konkurranse.

Nå er hun hjemme igjen hos mann og barn på fire og elleve år og jobb som programvert for NRK for Lotto og Viking Lotto. Opplevelsene fra Farmen har ikke helt sluppet taket:

- Du havner i en reality-boble, der ting som ikke betyr så mye i hverdagen blir veldig viktige. Jeg tenkte på forhånd at kjendisvarianten av Farmen ikke skulle være så streng, men det var det. Det var likevel deilig å slippe unna mobil, TV og internett i disse ukene. Jeg sitter igjen med en kjempeopplevelse, og alle var helt fantastiske, sier hun.