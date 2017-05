Ingrid (34) har Morbus Crohn:  - Barna trodde jeg skulle dø og begynte å kalle bestemor for mamma

ANNONSE

Smertene kan til tider være helt uutholdelige og mye av livet har hun tilbragt på sykehus. Kroppen hennes gir henne aldri noe forvarsel på når magekrampene kommer. Eller når hun plutselig kan besvime.

Allikevel nekter trebarnsmoren, fra Stjørdal i Trøndelag, å la smertene og sykdommen styre livet.

- Det er et valg jeg tar hver dag. Jeg velger å være positiv, jeg velger å gi alt, legge planer og jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg, sier hun til Nettavisen.

Morbus Crohn er en kronisk betennelsessykdom i mage-tarmkanalen og opptrer i ulike former og alvorlighetsgrader hos den enkelte.

Fakta: MORBUS CROHN

Morbus Crohn eller Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom i mage-tarmkanalen grunnet forstyrrelser i immunforsvaret. Betennelsen kan gå gjennom hele tarmveggen, fra slimhinnen og til utsiden av tarmen. Det betente området blir rødt, hovent, smertefullt og kan blø. Betennelsen kan oppstå flekkvis i hele fordøyelseskanalen, fra munnhule til endetarmsåpning. Overgangen mellom tynn- og tykktarm er hyppigst angrepet. Vanligste symptomer er magesmerter, diare, dårlig matlyst og vekttap. Andre komplikasjoner som kan oppstå er hudutslett, leddsmerter, øyebetennelse, samt utmattelse (fatigue) (Kilde:Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer)

Ingrid har utlagt tarm, hun har gjennomgått 34 operasjoner og kan rase ned i vekt, i dårlige perioder.

- Det er ikke synd på meg fordi jeg har en sykdom. Det er bare slik det er, det er den realiteten jeg må forholde meg til hver dag og jeg velger å ikke la sykdommen begrense meg.

Dokumentaren «Crohnprinsessen» sendes i Dokument 2, på TV 2 onsdag kveld og selv beskriver hun den som «brutalt ærlig».

- Det er en hard sykdom, så derfor er det også en hard dokumentar. Det er helt bevisst at det ikke er pyntet på sannheten, sier hun.

- Jeg har valgt å ikke la sykdommen bestemme over hverdagen min, sier Ingrid.

- Ville gi sykdommen ett ansikt



I 2015 bestemte Ingrid seg for å filme hverdagen med Morbus Crohn, og over en tidsperiode på rundt ett år filmet hun seg selv flere ganger om dagen. Først og fremst ville hun avmystifisere sykdommen.

- I tillegg ville jeg gi usynlige sykdommer et ansikt og informere om og belyse en sykdom få vet så mye om.

- Dessuten ser jeg det som en plikt som syk å vise at det går an å leve et normalt liv. At det fins mange gode dager og at det handler mye om hvilke valg man gjør selv, legger hun til.

Ingrid jobber som modell og har også stilt opp i Bikini Fitness - med pose på magen.

- Jeg ville vise at det går an å følge drømmene sine, på tross av store utfordringer, sier hun.

En annen grunn til at Ingrid har valgt å se lyst på livet, er de tre barna.

- Jeg vil være et godt eksempel for barna mine, brøyte vei for dem på en måte. Jeg kan jo ikke bare gi opp.

I dokumentaren får vi se Ingrid på jobb, hjemme hos familien og på sykehuset - døden nær.

- Den eneste begrensningen vi satte da dokumentaren skulle lages, var hensynet til barna. Ellers har jeg ikke satt noen begrensninger på hva folk får se, sier hun.

Lange sykehusopphold har vært en stor del av livet til Ingrid.

Hun legger ikke skjul på at det til tider har vært ekstremt tøft. Ektemannen Daniel (36) og deres tre barn på 14, 13 og 13 år har vært mye bekymret og alene mens Ingrid har vært innlagt.

Trodde mamma skulle dø



Da hun lå på sykehus sammenhengende i åtte måneder, var det aller tøffest.

- Eldstemann skulle begynne på skolen og jeg fikk ikke vært med. Hele tiden trodde vi at jeg skulle få komme hjem, men så dukket nye bakterier opp og jeg ble værende. De stolte til slutt ikke på meg lenger. På at jeg noen gang ville komme hjem.

I den tiden begynte de å kalle bestemor for mamma.

- De trodde jo at jeg skulle dø og tok avstand fra meg. I tillegg trodde de etter hvert at jeg løy, fordi jeg sa «jeg kommer hjem snart», men så skjedde det noe som gjorde at jeg måtte bli.

- Det var en ekstra tøff tid. Det er klart at det ikke er så lett for et barn å forstå at mamma ikke er med på første skoledag, for eksempel.

- Jeg har tre barn. Jeg kan jo ikke bare gi opp.

Om ektemannen sier hun:

- Skulle han fått en merkelapp, hadde det stått: «Made in heaven».

De to ble sammen da hun var 19 år og han var 21 år. Da hadde Ingrid allerede fått påvist Morbus Crohn.

Ingrid jobber som modell og lar ikke sykdommen stoppe henne fra å verken jobbe eller følge de drømmene hun har.

- Han har vært med på mange tøffe tak. På en måte er jeg glad for at jeg har sykdommen og ikke er pårørende. Fra utsiden er det vanskelig å gjøre så mye.

- Jeg kommer ikke til å bli gammel



Ingrid velger å se framover, å hylle de gode dagene og komme seg gjennom dagene hun må ligge på badegulvet og vri seg i smerter.

- Det eneste jeg nå vet, er at jeg ikke kommer til å bli gammel. Derfor velger jeg å nyte de årene jeg har. Sykdommen skal ikke få ta over livet mitt og jeg har bestemt meg for at det er jeg som bestemmer over den, ikke omvendt.

Dokumentaren om Ingrid kan du se i kveld på TV 2 klokken 21:40