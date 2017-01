Ingrid Kristiansen:  - Helt på trynet at barn ikke kan gå på ski fordi de må på fotballtrening

ANNONSE

- Jeg tror mange foreldre i dag kjenner på maset og kravet om organisert idrett, sier Ingrid Kristiansen.

Med blogginnlegget «Trenger barn/unge å trene?» setter den tidligere maratondronningen og personlige treneren fokus på den organiserte og spesialiserte barneidretten.

Hun skriver blant annet:

«Vårt viktigste råd er å stimulere barna til fri lek på barnas egne premisser. Det er masse flott trening i fri aktiv lek!!»

- Vanskelig å få effektiv

Hun mener barn får et mye bedre treningsutbytte av fri lek enn av organisert idrett og at fri lek også gir gladere og mer aktive barn.

- Barn trenger å kjenne på gleden av å være i bevegelse. Ikke på mer konkurranse eller prestasjonspress. Jeg tror mange barn i dag får et merkelig forhold til idrett og trening nettopp fordi den er så organisert, sier hun til Nettavisen.

Hun mener trening og aktivitet skal være kun gøy og verken hardt eller slitsomt i for tidlig alder. Dessuten mener hun treningsutbytte man får av organisert trening, ikke er mye å skryte av heller.

I blogginnlegget sitt skriver hun:

«Organisert trening er vanskelig å få effektiv for barn, det blir mye venting, kø og kanskje uro. I løpet av en trening på 1 time, har man kanskje kun hatt 10-15 min med puls over hvilepuls.»

En annen ting hun setter fingeren på, er kvaliteten.

- Som regel er det frivillige og gjerne foreldre som er trenerne i organisert idrett, så mitt råd til foreldre i dag er at det er du selv som er den beste treneren og veilederen for ditt barn.

Ut på tur!



Hun mener foreldre heller bør ta med barna på turer og lek ute.

- Gå sammen noen familier fra nabolaget for eksempel. Vær ute sammen og legg inn morsomme aktiviteter underveis for ungene. Det er jo helt på trynet at barn ikke kan gå på ski fordi de må på fotballtrening.

Og legger til:

- Noen må sette foten ned og si at de ikke vil være med på kjøret lenger. Det viser seg jo at mange barn og unge slutter med idrett fordi de blir lei. Og de blir gjerne lei i tenårene, akkurat når de trenger idretten mest. Jeg mener spesialiseringen har mye av skylda. Det blir for alvorlig for fort, da blir det ikke noe gøy i lengden.

Ta med ungene på tur istedenfor å melde dem inn i organisert idrett, råder Ingrid Kristiansen.

En annen som har tatt til orde for at barneidretten er for prestasjonspreget er tidligere programleder og forfatter Vera Micaelsen. I sin kronikk i Aftenpostens magasin Oppvekst satte hun fokus på at barns aktiviteter ofte ender i konkurranse eller framvisning.

- På samme måte som mange voksne setter mest pris på å få holde på med hobbyer i fred, tror jeg det finnes barn som ville hatt det mye bedre om de fikk romstere på egenhånd. Det er også noe eget i det å bare drive med noe som er gøy, uten at det skal føre fram til noe, sa hun i et tidligere intervju med Side2.

«Direkte hemmende»



Ifølge artikkelen «Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening?» er konklusjonen at tidlig spesialisering ikke er det beste for å oppnå best resultater.

Artikkelen er skrevet av tidligere fagsjef for trening, nå fagsjef for utholdenhet, ved Olympiatoppen, Espen Tønnessen og er rettet mot trenere som har ansvaret for barne- og ungdomstreningen i ulike idrettslag.

Tønnesen påpeker at flere undersøkelser indikerer at allsidig

og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg senioralder gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen.

Han skriver at «i alle undersøkelsene var konklusjonen at for tidlig spesialisering kan ha en direkte hemmende effekt på den langsiktige utviklingen av de unges idrettslige potensial.»

Ingrid Kristiansen mener at dersom man absolutt skal ha barna inn i organisert idrett så er allidrett det beste.

- Foreldre er for overbeskyttende

Hun har allikevel forståelse for at det ikke fins så mange unger å leke med ute lenger og at mange barn vil begynne på organisert idrett fordi de vil gå sammen med vennene sine.

- Det er trist at barn ikke kan gå ut i gata og finne en lekekompis lenger. Og det er trist at mange foreldre er så overbeskyttende at mange barn ikke får lov til å gå ut å leke alene, mener hun.

- Jeg tror mange foreldre er redd for alt for mye. Vi bodde selv en stund i USA da ungene var små og der var det ingen unger som fikk leke ute i gata alene. Foreldrene var redde for at ungene skulle bli kidnappet. Slike tilstander føler jeg vi har i Norge nå. Jeg tror vi må gi barn mer tilitt, sier hun.

- Bare å betale så ordner det seg



Hun syns det er et tankekors at foreldre betaler for å trene selv på treningssenter og betaler seg ut av familieaktivitetene ved å sende barna på organisert trening.

- Det er bare å betale, så ordner det seg, tror mange. Men jeg tror vi er helt på villspor, avslutter hun.

