Instagram-stjernen Amelia Liana beskyldes for å lyve på Instagram

Amelia Liana er kanskje ikke så bereist som det ser ut til.

Amelia Liana, som blogger om mote, skjønnhet og reiser, har i skrivende stund 471.000 følgere på Instagram-kontoen sin.

Kontoen hennes er ikke unik, men fylt med en rekke delikate bilder fra inn- og utland i typisk Instagram-stil.

For andre kan det se ut som om 26-åringen lever drømmelivet, spesielt for de som er glade i å reise og. Men nå viser det seg at Liana slett ikke er så bereist som det kan se ut til, ifølge The Times.

All aboard the @yslbeauty private jet to Paris ✈️🇫🇷 #MonParis #YSLBeautyCrew Et innlegg delt av Amelia Liana (@amelialiana) fredag 09. Juni. 2017 PDT

Watching the sunrise before Barcelona woke up 👌☀️ @ghotelcentral watch more on my stories! #Barcelona #BeautifulHotels Et innlegg delt av Amelia Liana (@amelialiana) søndag 23. Juli. 2017 PDT

Da Liana i mai la ut til et bilde fra toppen av Rockefeller i New York la noen av følgerne hennes merke til at bildet av var utdatert, ettersom Freedom Tower - som ble ferdigstilt i 2013, ikke var å se.

Analyser gjort ved fotodesken til The Times bekrefter at hun har klippet seg selv inn i bildet.

Det er også ganske spesielt at på bildet under er det forsiden av bloggerens arm som er reflektert i vinduet.

How did the window reflect the back of Amelia Liana's arm exactly? Some dodgy af photoshopping going on there 🤔😐🙈 pic.twitter.com/OqXS01dE7W — Emma-Louise Dean 🔴⚪️ (@DinosBeauty) July 15, 2017

2. All my imagery is actually shot at the time in the location I specify. "

Then how come you had a four year old image of NY??? — Chelsea Lopez (@justfake) July 15, 2017

Dette fikk flere til å ane ugler i mosen, og det ble lagt merke til flere underlige detaljer.



Hun skal også ha klippet seg inn i et utsiktsbilde fra Shangri-La i London, hvor sengen ser ut til å være hennes egen, skriver The Independent.



Get ready with me on my birthday & @glamglowuk with their brand new Glow Starter & Glow Setter 🌟link in my bio to watch! #glamglowuk #hellosexy #ad Et innlegg delt av Amelia Liana (@amelialiana) torsdag 22. Juni. 2017 PDT

Isn't it your bed though? X — Kirby Small💫 (@kirbysmall) June 23, 2017

Slik ser sengene på Shangri-La i London ut, ifølge hotellets egne nettsider:

Her er Lianas egen seng:

NEW POST! 25 Thoughts On My 25th Birthday: https://t.co/Lmo5Hh6q8b pic.twitter.com/vGezVVcm3O — Amelia Liana (@AmeliaLiana_) June 12, 2017

26-åringen har visst et gjennomsiktig hode:

I mean I guess @AmeliaLiana_ head is transparent because you can see the trees and building behind her 😂 pic.twitter.com/XEl4R8bRjq — Deborah (@Deboh_11) July 16, 2017

Bloggeren har ikke kommentert kritikken, men har lagt ut en uttalelse om hvilke retninglinjer hun følger når det gjelder bilder.

Hun skriver blant annet at hun alltid streber etter å gjøre bildene sine estetisk tilfredsstillende, og at det i de siste årene har dukket opp mange spennende, nye teknikker.

MY IMAGE PRINCIPLES https://t.co/e8fdPxdYbe — Amelia Liana (@AmeliaLiana_) July 15, 2017

