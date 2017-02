Internett tar helt av etter Oscar-skandalen

ANNONSE

Du kunne nærmest se skrekken fra Jimmy Kimmel da Warren Beatty og Faye Dunaway leste opp feil vinner av årets film.

Hva som skjedde i kaoset er ikke helt klart, men det var altså «Moonlight» som vant årets beste film, og ikke La La Land som vår anmelder mente kan bli stående som en av tiårets aller beste filmer.

Tabben skjedde helt, helt på slutten av det som så ut som et knirkefritt og god ledet show fra Oscar-vert Jimmy Fallons side, og skal si det livnet opp - i hvert fall nettet.

SE HVA SOM SKJEDDE HER

Biggest #Oscars mix up of all time? Watch the full play-by-play: pic.twitter.com/RT2zGiR798 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

SE ÅPNINGSTALEN TIL JIMMY KIMMEL HER:

- Ikke i mine villeste ideer hadde jeg forestilt meg dette, sa Barry Jenkins, regissøren av «Moonlight». Og i etterkant sa han dette:

"The folks from La La Land were so gracious. I can’t imagine being in their position."- @BandryBarry backstage #Oscars — Mia Galuppo (@ifiwere2tweet) February 27, 2017

Kort tid etter flommet Twitter og andre sosiale medier over at festlige reaksjoner. Ingen tok det så veldig seriøst.

Unntatt Warren Beatty så klart, som var lei seg for at han ikke så at han hadde fått feil konvolutt eller klarte å reagere før tabben var et faktum.

- Det er ikke din feil, trøstet Jimmy Kimmel og spøkte med at de helt på tampen hadde tatt en Steve Harvey. Miss Universe-verten klarte i fjor å kåre feil kvinne til vinner.

Men ingen skal si at ikke missekåringen har humor.

Have your people call our people - we know what to do. #Oscars #MissUniverse — Miss Universe (@MissUniverse) February 27, 2017

wow this is truly an honor thank you #oscars pic.twitter.com/9m9cENeblt — Rooster Teeth🐓 (@RoosterTeeth) February 27, 2017

Wish similar goof up had happened while declaring the #USElection results & hadn't corrected it too. What a moment it would've been#Oscars — Jigar Ganatra (@MrJGanatra) February 27, 2017

Ganske morsomt var det at Jimmy Kimmel

En som ikke var så lei seg, var Emma Stone. Stone vant sin første individuelle Oscar for «La La Land».

- Jeg f....loooove Moonlight, men jeg vil bare si at jeg hadde kortet der det sto at jeg hadde vunnet hele veien, om dere har hørt noen rykter om annet, sa hun.

Warren Beatty sa nemlig at det sto «Emma Stone La La Land» på kortet i konvolutten noe som gjorde ham veldig forvirret - og gjorde at feil vinner ble annonsert.

meryl streep's face from that backstage #oscars feed when she realized what was happening with moonlight is hilarious pic.twitter.com/vivnECpMHj — karen (⊙ヮ⊙) (@magicrobins) February 27, 2017

You know the scene at the end of La La Land that's an alternative fantasy of how it might have happened? That. #Oscars — Erika Ishii (@erikaishii) February 27, 2017

In about thirty more seconds Jimmy Kimmel will come back and announce that the real winner was me — Jessie A (@jessay22) February 27, 2017

When you realize Emma Stone was holding her Best Actress card backstage during the Best Picture announcement #Oscars pic.twitter.com/b4s8Ed0UPY — jenna ortega (@jennaortega) February 27, 2017

