Jackie Kennedy var ikke sin tids kvinneideal. Så hun skapte det

ANNONSE

En av de mest ikoniske draktene til Jackie Kennedy ble den rosa Chanel-drakten hun bar den fatale dagen i 1963 i Dallas. Folk langs ruten kunne se hvordan Jackie i den rosa lente seg over sin døende ektemann, president John F. Kennedy.

Nektet å ta av seg drakten

Til tross for mange tilbud og en del sterke insisteringer fra sin stabs side, nektet Jackie Kennedy å ta av seg den blodstenkte drakten. Hun bar den til og med da visepresident Johnson ble tatt i ed etter at det ble klart at president Kennedy var død.

BLODIG DRAKT: Visepresident Lyndon Johnson ble tatt i ed rett etter at det var klart at John F. Kennedy var død. Dette bildet av en sorgslagen Jackie iført den rosa blodige drakten er tatt slik at blodflekkene ikke synes.

- Jeg vil at de skal se hva de gjorde mot John, sa Jaqueline Kennedy.

I dag ligger drakten, med blodet på, i en forseglet boks i et temperaturkontrollert rom i National Archive, ute av syne, men ikke ute av sinn.

TATT I ED: Lyndon Johnson, med sin kone Lady Bird og Jacqueline Kennedy ved sin side, ble tatt i ed ombord Airforce One. Her fra filmen Jackie.

Ikonstatus inn i vår tid



I år er det 23 år siden Jaqueline Kennedy Onassis døde. Fremdeles har hun ikonstatus, langt utover selve moteindustrien. Og tør vi nesten si, langt utover sin mann, president John F. Kennedy.

Fredag hadde Pablo Larraines film «Jackie» norsk premiere. Filmen er spådd å gi Natalie Portman en Oscar-statuett førstkommende søndag. Den omhandler de første dagene etter drapet på ektemannen John F. Kennedy.

SE TRAILEREN HER:

Og den understreker hvordan Jaqueline Bouvier Kennedy hadde fått en sentral plass i offentligheten. I motsetning til førstedamer som Michelle Obama og Laura Bush var rollen til førstedamer på Jackies tid først og fremst å støtte sin mann.

Det trekkes stadig frem at Jackies største bragd under Kennedys presidentperiode var å rehabilitere Det hvite hus. Så hvorfor ble hun et ikon som fremdeles er sterkt gjeldende i dag, 23 år etter sin død?

MED JOHN JR OG CARLINE: Jackie Kennedy skal ha hatt stor påvirkning påi hvordan John F. Kennedy ble begravet.

Svært mye kan spores tilbake til Jackies slående sans for hvordan hun fremsto på bilder. Før hun giftet seg med John F. Kennedy jobbet hun som fotograf og skribent i The Washington Post. Hun hadde et utpreget øye for estetikk og et særdeles bevisst forhold til hvordan hun ble oppfattet.

- Sterk sans for det moderne



Jackie Kennedy kombinerte eleganse med nesten ekstremt enkle linjer. Hun innførte oversized solbriller, hadde lange hansker til stroppeløse gallakjoler, fantastiske kåper, sløyfer i livet og en forkjærlighet for knallfarger.

NATALIE PORTMAN som Jaqueline Kennedy i filmen Jackie.

- Hun hadde en sterk sans for det moderne i alt hun bar: enkle linjer, rette silhuetter, enkle, vågale farger. Som førstedame måtte hun bli sett, og med rollen fulgte en del begrensninger, men hun klarte å skape en konstant estetikk innenfor disse rammene, sier førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo, Véronique Pouillard , til Nettavisen.

EKTEPARET KENNEDY i Det hvite hus.

- Nesten maskulin kroppsfasong



Pouillard jobber for tiden med en stor studie om moteindustrien. Til Nettavisen sier hun at Jackie på mange måter vek fra det som ble sett på som det kvinnelige kroppsideal på den tiden.

- Jackie Kennedy var veldig slank med brede skuldre. Det var en kroppsfasong som på starten av 1960-tallet ble ansett som litt for maskulin. Den er faktisk mer tilpasset vår tids kroppsstereotypier, sier hun til Nettavisen.

Jackie brøt dermed ikke bare med kroppsidealet, men også sin tids motestil. Hun elsket franske designere som Chanel og Balmain, en forkjærlighet som hun fikk mens hun bodde i Paris som ung.

TYPISK JACKIE: Jacqueline Kennedy valgte ofte stroppeløse kjoler. Denne gangen uten lange hansker, som var ett av hennes varmemerker.

Politisk og økonomisk betinget mote



- Som førstedame matte Jackie forholde seg til to begrensninger. Det formelle som betød at hun måtte fremstå anstendig og skikkelig, bære hatter og hansker, skjørt av en viss lengde, dekke seg til når hun gikk i kirken, kle seg opp for kvelder og bære sporty klær når familien hadde ferie. Den andre type begrensning var økonomisk-politisk: hun måtte kjøpe og kle seg i amerikanske klær, forteller Pouillard.

Motehistorikeren forteller at Jackies løsning ble å bestille en rekke klesplagg fra den amerikanske designeren Oleg Cassini, men sørge for at han trakk veksler på de franske designerne hun var så glad i. Cassini designet en rekke kreasjoner til Jackie, som i stor grad kan minne om nettopp stilen til de franske motehusene.

- Hun var konstant i sine valg, hennes klær hadde enkle snitt, noe som gjør at de alltid virker moderne. Som førstedame måtte hun bli sett, og det sørget hun for ved å kle seg i sterke farger, sier Pouillard.

NATALIE PORTMAN og Caspar Phillipson som Jackie og John Kennedy under mottakelsen i Dallas, rett før presidenten blir skutt og drept.

ØYEBLIKKET FØR: Jackie og John Kennedy i Dallas, bare kort tid før han ble skutt og drept.

SPÅDD EN OSCAR: Natalie Portman kan vinne Oscar for rollen som Jaqueline Kennedy.

JACQUELINE KENNEDY ONASSIS med John Jr og Caroline når de skal døpe båten kalt Kennedy.

ENKELT OG MODERNE: Jackies stil var ekstrem enkel i forhold til moten som da rådet.

JOHN F. KENNEDY med en gravid Jackie og datteren Caroline.

ET MIDTPUNKT: Jaqueline Kennedy var et midtpunkt uansett hvor hun gikk.