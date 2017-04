Jarl Goli er singel igjen

ANNONSE

Skuespiller Jarl Goli (58) er singel etter et seks måneder langt forhold med danseren og læreren Kjersti Karlsen (47), skriver Se og Hør.

- Jeg kan bekrefte at det er slutt. Forholdet er brutt. Vennskapet gir oss begge et liv uten mobbing og trakassering, sier Goli til ukebladet, uten å ville gå nærmere inn på hvem det er som mobber og trakasserer.

- Ikke alltid hatt hell i kjærlighet



Goli har tidligere vært gift fire ganger. Det siste ekteskapet tok slutt i fjor, og han traff Kjersti kort tid etterpå.

- Jeg har ikke alltid hatt hell i kjærlighet. Det har jeg heldigvis nå, fortalte Goli til Se og Hør for tre måneder siden.

I fjor var Goli med på «Farmen Kjendis». På det tidspunktet var ekteskapet til hans siste kone i ferd med å ta slutt, og skuespilleren synes derfor det var godt å få et avbrekk på Farmen-gården.

I etterkant av innspillingen traff han Kjersti, og Goli har selv uttalt at hun reddet ham etter Farmen-oppholdet.

JARL GOLI deltok i Farmen Kjendis.

Begjært konkurs



I januar ble det kjent at Jarl Goli ble begjært konkurs.

Han unngikk konkursen ved å betale restskatten på 220.000 kroner få minutter før han skulle møte i retten.

I et intervju med Nettavisen fortalte Goli at markedsføringsverdien var en av årsakene til at han valgte å være med på Farmen.

- Når du har stått på utsiden i tre år, etter at jeg opptrådte i «Skal vi danse», ble jeg svært takknemlig når telefonen fra produksjonsselskapet kom i slutten av januar i fjor. For det første var det en god mulighet til å treffe gode kolleger. Fo r det andre er det vel ikke et bedre program å markedsføre seg i, og for det tredje hadde jeg restskatt å betale ogville komme meg litt ut av isolasjonen. Det var en ære å bli spurt, sa Goli til Nettavisen i januar.

LES OGSÅ: Her reagerer Jarl Goli på den dramatiske tvekampen

Har du sett denne populære videoen?