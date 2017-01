Jarl Goli tapte med vilje: - Før første kast bestemte jeg at jeg ville hjem til datteren min

ANNONSE

Etter sin andre tvekamp på rad, måtte Jarl Goli forlate «Farmen»-gården.

- Å ryke ut like før finalen, var bittert. Jeg hadde satt det som mål, sier Goli til Nettavisen.

Fikk svar i drømme



Goli valgte Petter Pilgaard som andrekjempe, og Pilgaard var lenge usikker på hvilken gren han skulle velge til tvekampen.

- Jeg kunne ikke velge kunnskap, for jeg hadde sett at han leste i boka, mens jeg ikke hadde lest én setning. Tautrekking sier seg selv at jeg ikke kunne velge, og saging og slegge handler om teknikk. Han hadde dessuten sagt at han hadde jobbet som snekker, og etter hva jeg har sett, så sager snekkere ganske mye, sier han.

Petter Pilgaard og Jarl Goli kjempet i øksekast.

Da gjensto øksekast og melkespannholdning. Svaret kom muligens i en drøm.

- Da jeg lå i hytta, drømte jeg om øksekast. Og jeg tenkte: «Hvis det er én gang i livet jeg skal tro på noe sånt, så er det nå». Øksekast følte jeg at begge kunne vinne. Og jeg ville bli, sier han.

Tapte med vilje



Og han fikk det som han ville. Etter siste kast slo han ut Jarl.

- Jeg ble kjempeoverrasket! Jeg hadde ikke sett det komme i det hele tatt, sier han.

Goli kan imidlertid avsløre at det ikke var helt tilfeldig at Pilgaard vant.

- Rett før jeg kastet de tre øksene, så jeg hva de andre hadde lyst til - de ville ha Petter tilbake. Så før første kast bestemte jeg meg for at jeg ville hjem til datteren min, sier han.

Pilgaard setter stor pris på Golis valg.

- Det er veldig stort av Jarl. Jeg hadde så mye mer å by på. Så jeg vil rette en stor takk til Jarl: Det var raust av deg. Jeg vet ikke hva jeg har gjort for å fortjene det, sier han, men legger til, med glimt i øyet:

- Selv om du har drept litt av gleden nå, for jeg trodde at jeg hadde klart å slå deg.

Petter Pilgaard drømte at han burde velge øksekast.

Spilte en rolle



Goli forteller at han bevisst valgte å ta på seg en rolle på gården.

- Jeg er skuespiller, og jeg prøvde å leke med de andre. Det er viktig med motpoler. De andre sminka seg, flørta, var så gode venner ... det ble bare som en kameratgjeng på tur, sier han.

Men det handlet ikke bare om spillet på gården. Goli håpet også vise publikum sine skuespillerevner.

- Som skuespiller har jeg mulighet til å bli sett igjen. Være litt rampete, erte litt, utfordre - det skal jeg være ærlig på. Så jeg markedsførte den delen av meg. Du kan si det var tidenes audition for meg, sier han.

Har fått jobbtilbud



Han har ikke hatt en TV-jobb siden serien «Taxi» i 2011, og han savner livet som skuespiller.

- Jeg tenkte at dette kanskje er en sjanse. Jeg har markedsført meg som skuespiller, og jeg har vist at jeg kan spille bad guy, sier han.

Og forsøket har allerede gitt resultater:

- Jeg kan røpe at jeg har fått en skuespillerrolle til sommeren. Jeg kan ikke si noe mer, men det er svære greier, smiler han.

JARL GOLI deltar i Farmen Kjendis. Han sier han er takknemlig for deltakelsen.

Savner produksjonsfolkene mest



Han ser tilbake på «Farmen»-oppholdet med stor glede.

- Nå er arbeidsøkta over, nå har jeg spilt spillet, og det var fantastisk morsomt, sier han.

Det er flere ting ved oppholdet han savner.

- Jeg savner Lars, våre rolige morgenstunder, som var en stille og rolig tid. Jeg savner «Jarlsøya», som var en øy jeg rodde til hver dag. Jeg unte meg det, og meldte meg litt ut ... det ble mye prat på gården. Men i ettertid savner jeg faktisk mest produksjonsfolkene, for å være helt ærlig. Jeg trivdes best med den gjengen, sier han.

Opprørt over netthets



Nå som programmet går på TV, har han også observert at deltakelse i slike programmer fører med seg negative ting. Han kommer derfor med en klar oppfordring:

- Jeg har noe jeg vil si til de som driver med mobbing og netthets. De som tror de er tøffe og snakker dritt om mennesker som bare prøver å underholde deg. De må gå i seg selv, sier han, og fortsetter:

- Dette reagerer jeg sterkt på. Jeg har meldt meg ut fra det, og verken leser eller svarer på kommentarer. Men det er noen som blir lei seg av det. Det bør vi gjøre noe med, sier han.

Han mener at de som driver med netthets bør skjerpe seg.

- Folk som mobber andre er de mest usikre. De som bare snakker om sin egen fortreffelighet, er de mest usikre, sier han.

Selv er han ikke opptatt av selvskryt:

- Jeg har ikke noen fortreffelighet å skryte av, annet enn at jeg har gjort tidenes audition, ler han.