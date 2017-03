Jeanette Dyhre Kvisvik er en av de 50 mest inspirerende tech-kvinnene i Europa

ANNONSE

Det er stiftelsen Inspiring Fifty som har kåret de 50 mest inspirerende kvinnelige teknologi-lederne i Europa.

- Gi teknologi en sjanse

Stiftelsen ble startet av de nederlandske tech-gründerne Janneke Niessen og Joelle Frijters. Kvinnen sier de personlig har opplevd hvor uvanlig det er å finne kvinner i lederposisjoner innen teknologi-bedrifter. De har også erfart de negative oppfatningene av kvinner som kan finne sted i disse yrkene - på alle nivåer.

- Vi ønsker å inspirere jenter og kvinner til å gi teknologi en sjanse. At de faktisk oppdager hvor mye spennende jobbmuligheter teknologi gir, sier de på Inspiring Fiftys nettside.

Initativet støttes både av Facebook og EU.

Motegründer og NHO-sjef

Blant de 50 mest inspirerende kvinnene i Europa finner vi to norske, nemlig Villoid-gründer Jeanette Dyhre Kvisvik og NHO-leder Kristin Skogen Lund.

Moteappen Villoid er kalt en sammensmeltning av Instagram og et shoppingsted. Den ble skapt av Dyhre Kvisvik og Jarle Snertingdalen og var i utgangspunktet eid av Telenor Digital og Schibsted. Den gang het det Sobazaar.

I 2014 slo moteapp-gründeren slo seg sammen med modell og IT-girl Alexa Chung, som i dag er deleier i selskapet.

Alexa Chung er medeier i Villoid.

Villoid er i dag etablert i 180 land og satser spesielt på Storbritannia.

- For oss i Villoid er kåringen også en viktig anerkjennelse. Vi har nå etablert oss sterkt i Storbritannia, som er verdens kanskje viktigste e-commerce marked. Vi har fått et strålende team på plass der borte, ikke minst med mine kvinnelige medgrundere Karin Källman og Alexa Chung. Jeg tror denne kåringen, spesielt i Europa og Storbritannia, har en betydning for rekruttering, partnerskap og kapitalinhenting videre, sier Dyhre Kvisvik til Nettavisen.

Og legger til:

- For meg personlig er det jo ekstra stas at jeg deler plassen med min tidligere sjef, Kristin Skogen Lund, som i sin tid faktisk gav meg mandatet til å starte Villoid i Telenor, sier Jeanette Dyhre Kvisvik.

Microsoft gjennomførte nylig en undersøkelse som viser at ganske mange jenter blir interessert i vitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematikk ved 11-års alderen. Men når de blir 15 år, dabber interessen av igjen.

Én av årsakene som nevnes er at jentene ikke finner noen kvinnelige rollemodeller i teknologiske yrker. 60 prosent av jentene sa også at de mente at de ville være mer fristet til å forfølge en karriere innen teknologi om de følte at kvinner og menn ble behandlet likestilt i disse jobbene.

Jeanette Dyhre Kvisvik oppfordrer jenter til å se mulighetene.

NHO-LEDER Kristin Skogen Lund er også med på listen.

- Jenter må bli flinkere til å kaste seg ut i ting, ta sjanser og ha større tro på seg selv. Vi har absolutt alle muligheter- tør å tro på det! Aldri har det vært lavere terskel for å starte et eget selskap og følge drømmen din. Vi står vi på terskelen til en spennende innovativ digital tid, spesielt i Norge, sier hun.

Rapporten, utført ved London School of Economics, sier at det er ventet at 900.000 jobber vil komme i den teknologiske sektoren.

Av andre kvinner du kanskje vil kjenne igjen på Inspiring Fifty-listen er den svenske artisten Robyn og den svenske toppsjefen i Telia, Helena Barnekow.

Det mange kanskje ikke vet om Robyn er at hun har stiftet TeklaTech Festival, der unge jenter mellom 11 og 18 år får prøve ut morgendagens teknologiske muligheter.

