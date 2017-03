Jennifer (8) ble kidnappet fra soverommet sitt og etterlatt for å dø. Slik hjalp hun etterforskerne.

ANNONSE

I 1990 blir da åtte år gamle Jennifer Schuett kidnappet fra soverommet sitt av en ukjent mann. Han tar henne med i en bil, forsøker å kvele henne og voldtar henne.

Kvelden før har Jennifer, som var mørkeredd og pleide å sove med moren, sagt til moren at hun skulle forsøke å sove alene. Men hun sover med lyset på, og rommet vender ut mot en parkeringsplass.

Får strupen skåret over



Jennifer våkner av at en mann står over henne på rommet. Han tar henne med seg gjennom vinduet, og inn i en bil. Han kjører til skolen hennes, det lukter øl i bilen. Så tar han kvelertak - fire ganger.

Jennifer våkner i det mannen sleper henne etter beina over en gresslette. Han har skåret over strupen henne fra øre til øre. Jennifer er ikke død. Men hun kan heller ikke snakke.

Morgenen etter leker noen barn på gressletta. De finner Jennifer, og hun fraktes i all hast til et sykehus i Texas.

BRUK STEMMEN DIN: Jennifer Schuett er i dag 35 år gammel. Hun reiser rundt med de pensjonerte politimennene som løste saken hennes, og jobber med voldsutsatte barn.

Legene forteller henne at hun nok aldri vil snakke igjen.

Lørdag fortalte Jennifer Schuett sin historie i TV-programmet «48 Hours - Afraid After Dark».

I dag er hun 35 år gammel og jobber med å spre oppmerksomhet rundt voksne personer som begår overgrep. Gjennom nettsiden «Justice for Jennifer» driver hun kampanje og foredragsvirksomhet.

Jennifer Schuett er på en usedvanlig historie. Hun skulle ikke ha overlevd, og hun skulle ikke hatt noen stemme for å fortelle hva hun hadde opplevd.

- Ville ikke at noen andre skulle oppleve dette



- Jeg husker jeg lå der på intensiven og håpet at ikke noe annet barn ville måtte gå gjennom det samme som meg. Jeg ønsket ikke noe annet enn at mannen som overfalt meg skulle bli tatt. Og 19 år senere, i oktober 2009, så ble mine bønner hørt, skriver hun på nettsiden.



I Dickinson-politiet ble Jennifer snart en kjent skikkelse.

For den åtte år gamle jenta husket usedvanlig godt hva som hadde skjedd. Siden hun ikke kunne snakke, skrev hun med sin barnlige skrift full av grammatiske feil, med detaljerte beskrivelser av både seg selv og mannen som hadde kidnappet henne.

- En hvit undertrøye og hvit truse med rosa roser, skrev hun om hva hun selv hadde hatt på seg.

- Han sa han var en undercover politimann. Stor pistol. Han sa; jeg har ikke med meg pistolen og ID'en min akkurat nå.

- To dører. En blåaktig, ekkel farge.

PÅ SLIKE LAPPER skrev Jennifer Schuett ned hva som hadde hendt henne da hun lå på sykehuset og ikke kunne snakke.

- Han tok kvelertak på meg. Fire ganger. Ja, ja, I bilen.

Og kanskje viktigst:

- Han sa at han het Dinnese. Etterforskerne fant at navnet var Dennis.

Trodde hun så angriperen overalt

Det spesielle med Jennifer er ikke bare at hun overlevde, men at hun, da hun ble litt eldre, stadig var i kontakt med politiet for å passe på at saken hennes ble jobbet med.

- Hver dag, under min oppvekst i Dickinson, så var jeg på utkikk etter en mistenkt, jeg tenkte at han kunne være hvem som helst. Er han der ute og følger med på oss, sa Jennifer Schuett til Khou News.

JENNIFER SCHUETT på sykehuset dager etter at hun ble funnet av en gjeng lekende barn.

På sin hjemmeside skriver hun:

- Jeg lovte meg selv at jeg ikke ville gi opp, men kjempe for rettferdighet både for meg selv og for andre odre. Jeg ville gjøre det alene, eller med støtte fra andre, for jeg orket ikke tanken på at denne mannen skulle ta fra andre det han tok fra meg den natten.

Fant han med DNA



Men angriperen var ikke å finne. Det skyldtes imidlertid ikke at Schuett ikke gjorde inntrykk på etterforskerne, men at Jennifers kidnapper ikke var fra Texas, men Arkansas. Det fant sakens nye etterforsker Tim Cromie ut. Da han etter 18 år overtok saken, inngikk han et partnerskap med FBI-agenten Richard Rennison. Via det da banebrytende nye DNA-systemet fant man nemlig mannen som het Dennis.

Dennis Earl Bradford tilsto at det var han som nesten 20 år tidligere hadde gått inn i det opplyste soverommet gjennom vinduet i første etasje, og slept med seg 8 år gamle Jennifer. Han trodde at hun var død.

Jennifer selv fikk aldri møte sin overgriper ansikt til ansikt, noe hun ønsket selv. Han hengte seg i fengselet i 2010, kort tid før saken skulle opp i retten.

- Bradford stjal stemmen min for en kort stund, han tok min evne til lett å stole på andre, og han tok vekk en del av det som var meg og mitt uskyldige blikk på verden. Men han klarte ikke å ta fra meg viljen til å overleve, styrken min eller min vilje til å leve. Og det vil han heller aldri gjøre, skriver hu på Justice for Jennifer.



I dag er Jennifer Schuetts gift og har egen familie.



LES MER FRA LIVSSTIL: