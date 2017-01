Jennifer ble gjort til latter på nett

ANNONSE

Det er godt mulig du har sett dette bildet allerede. I form av et mem gjerne, som er skapt for å deles igjen og igjen, i latters øyemed.

Nå har kvinne som er avbildet valgt å fortelle sin versjon, noe hun gjør på nettstedet Quora. Hovedpoenget hennes med å fortelle, er å si at det ikke er så lurt å le av andre, når man ikke vet historien bak.

- Dette er mine 15 minutters berømmelse, starter Jennifer Knapp Wilkinson, og fortsetter:

- Det verste med dette bildet er at folk tror at en tjukk kvinne har veltet over en handlevogn, fordi hun er for lat til å reise seg fra sin elektriske rullestol når hun prøver å rekke opp til brusen.

MEM: Jennifer pplevde å bli gjort narr av i form av mem.

Sykdom



Knapp Wilkinson sier at det ikke er tilfelle, årsaken er at hun har ryggproblemer. Tilstanden heter spondylolistese, og forårsaker at rygghvirvlene skyves ut av stilling. Hos enkelte er det ikke store symptomer, mens andre kan dovne bort i bena, forteller hun.

- I mitt tilfelle blir bena mine mer og mer følelsesløse og svake, jo lenger jeg står oppreist. Noen ganger faller jeg på grunn av det.

Overvekten hjelper ikke på tilstanden, og fedmen er årsak av PSTD, posttraumatisk stresslidelse, og depresjon.

- Jeg kjemper med vekten hver dag og har nylig meldt meg inn på et treningssenter. Men vekten er en pågående kamp, skriver hun.

- Det er mennesker



Bildet skal være tatt for 5-6 år siden, og Knapp Wilkinson sier hun den tiden var langt nede. Hun var ute på handletur, og bena ga etter da hun strakk seg etter brusen. Hun så et lysglimt og hørte noen jenter som fniste.

- Jeg tenkte ikke mer på det, for jeg er vant til at folk ler av meg eller kommer med nedsettende bemerkninger.

Hun oppdaget etter noen måneder bildet på nett, der det ble brukt for å gjøre narr av folk på supermarkedet Walmart.

- Det eneste jeg er glad for, er at man ikke kan se ansiktet mitt.

Men hun velger altså likevel å stå frem, fordi hun håper flere kan forstå at når de ler, så ler de av et menneske.

- Du kan ikke se mitt handikap, men det er der og det er virkelig. Så neste gang du ser et bilde som gjør narr av noen, så husk at du ikke vet noe om denne personen, eller hvilke problemer de står overfor hver dag. Det er aldri harmløst å le av andre.