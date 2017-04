Jennifer Garner og Ben Affleck har signert skilsmissepapirene

ANNONSE

Den amerikanske kjendisnettstedet TMZ melder at skuespillerparet Ben Affleck (44) og Jennifer Garner (44) har signert skilsmissepapirene.

Det skjer to år etter at stjernene kunngjorde at de hadde tatt ut separasjon, etter ti år som ektepar.

Jennifer Garner og Ben Affleck giftet seg i 2005. Foto: Scanpix

Garner og Affleck har barna Violet (11), Seraphina (8) og Samuel (4) sammen.

Ifølge TMZ skal de to ha bedt om delt omsorg for barna, da de sammen leverte inn papirene. Skilsmissen kan være endelig om seks måneder.

- Skilles som venner

De to har hele tiden sagt at de skilles som venner og at de skal samarbeide om å oppdra barna sammen.

«Etter nøye overveielser har vi tatt den vanskelige beslutningen om å ta ut skilsmisse. Vi går videre med kjærlighet og vennskap til hverandre, og skal sammen da ansvaret for oppdragelsen av våre barn», het det i uttalelse til det amerikanske magasinet People Magazine da separasjonen ble kjent.

LEVERT INN: Superparet Jennifer Garner (44) og Ben Affleck (44) annonserte i 2015 at de hadde tatt ut separasjon, denne uken leverte de inn skilsmissepapirene. De to har tre barn sammen, her er hele familien fotografert sammen i mars i år. Foto: Scanpix





- Det gikk ikke

Da Garner i fjor for første gang ut om skilsmissen fra Affleck, var hun klar på at hun har jobbet hardt for å bevare ekteskapet.

- Det var et ekte ekteskap. Det var ikke for kameraenes skyld. Og det var en stor prioritet for meg å holde sammen. Men det gikk ikke, sier hun.

Tidligere i år takket Affleck for støtten fra Garner i forbindelse med at han gjennomførte et avvenningsprogram på grunn av alkoholavhengighet.

«Jeg er heldig som opplever støtte og kjærlighet fra familie og venner, inkludert min med-forelder, Jen, som har støtte meg og tatt vare på barna våre, mens jeg har gjort jobben jeg skulle gjøre.», skrev han på Facebook.

