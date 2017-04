ANNONSE

Gründeren og kjendisdesigneren Jenny Skavlan og ektemannen Thomas Gullestad, bedre kjent som «Fingern» fra Viasat-programmet Dansken & Fingern, solgte sin leilighet på Fredensborg i Oslo denne uken.

Se bilder av drømmeleiligheten i videoen!

Leiligheten ble lagt ut for salg søndag 16. april, og tirsdag denne uken var salget klart.

Megler Henrik A. Berg fra Privatmegleren Ullevål, som hadde ansvaret for salget av leiligheten, sier til Nettavisen at salgssummen er konfidensiell, men Nettavisen vet at leiligheten ble solgt for 9,15 millioner kroner.

Det er 350.000 kroner under designperlens prisantydning.

- Den var jo såpass eksponert på forhånd at det selvfølgelig var ekstremt mye folk på visning. Men det var bare to budgivere, sier Berg.

- Er dere fornøyd med salgssummen?

- Ja, det er vi.

Den 114 kvadratmeter store leiligheten i Iduns gate i Oslo har flere eksklusive løsninger, som en hengende trapp og spesialbestilt farge på kjøkkeninnredningen.

- Vi elsker leiligheten og har designet den akkurat sånn vi ville ha den. Det har vært en fryd å bo i den – men nå er den klar for nye eiere, sa Jenny Skavlan til TV 2 da leiligheten ble lagt ut for salg.

Thomas «Fingern» Gullestad sto som eneeier av leiligheten frem til salget på tirsdag.