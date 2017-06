Jenter får eget rom på treningssenteret: - Mange vil slippe å trene foran gutter

ANNONSE

I jentegarderoben på Fitness24Seven Stortorvet får du to valg: Går du inn døra til fellessalen og trener med både gutter og jenter? Eller velger du døra inn til jenteavdelingen, der gutter ikke har adgang?

MADS ROSER sier at jenteavdelingene på Fitness24Seven er mye brukt.

Ifølge statistikken velger rundt 90 prosent å gå inn døra inn til jenteavdelingen. Ikke nødvendigvis hver gang, men med jevne mellomrom.

- Vi gjorde nylig en undersøkelse der 90 % av de kvinnelige medlemmene oppga at de benyttet seg av jenteavdelingen. Men mange av dem bruker også fellessalen, sier Mads Roser, country manager i Fitness24Seven.

Ugjennomsiktige vegger



Roser sier at det er mange årsaker til at de velger å ha jenteavdelinger på alle sine syv senter i Norge.

- Først og fremst så møter vi en etterspørsel, og vi ser at mange benytter seg av tilbudet. Noen er mer komfortable med å trene uten gutter til stede. Det er mange jenter som ikke har trent så mye styrke tidligere og derfor synes det er bedre å trene på jenteavdelingen. Vi når altså mange jenter som ikke har trent så mye på treningssenter før og derfor opplever oppstarten som mer behagelig, sier Roser.

«Vinduene i jenteavdelingen er ugjennomsiktige og gymmen er bygd slik at uansett hvilke grunner man har for å ville trene her, skal man bli fornøyd,» står det på treningskjedens nettside.

- Man kan også ha religiøse årsaker til å ønske å benytte seg av jenteavdelingen. Dette synes jeg er en viktig sak, vi vet at det finnes religiøse kvinner som ønsker å trene alene og vi vet også at mange i denne gruppen generelt sett har dårligere helse og større behov for fysisk aktivitet. Så fra et folkehelseperspektiv er jenteavdelingene et positivt tiltak, mener Roser.

- Enkelte senterledere sier at jenter oppgir kroppspress og følelsen av å bli objektivisert av gutter som årsak til at de ønsker å trene alene. Blir problemet mindre av å separere kjønnene?



- Jeg er usikker, men jeg tror nok det stemmer som du sier, at mange jenter benytter seg av jenteavdelingen fordi de vil slippe å trene foran gutter. Samtidig er det mange jenter som bruker fellessalen fordi de ikke føler på dette, så dette er nok veldig individuelt. Hensikten vår er derfor at folk skal kunne få velge selv, avslutter Roser.

- Jentene kan slappe av



Monica Olsen (36) er en av de som ofte velger døra inn til jenteavdelingen. Hun jobber selv som personlig trener på et annet senter, og liker godt å «gjemme seg unna» i jentesalen.

- Jeg føler rett og slett at jeg får konsentrert meg bedre om treningen her inne. Her er jeg ikke så bevisst på at andre ser meg når jeg løfter og tar i litt ekstra, ikke at jeg egentlig bryr meg så mye, sier Monica.

Hun har jobbet som personlig trener i åtte år, og har hatt mange kvinnelige kunder som sikkert kunne trivdes med å trene på jenteavdeling.

- Folk ser på hverandre på treningssenteret, både gutter og jenter. Men jenter kan nok dessverre oftere ha dårlig selvtillit, og liker ikke å få blikk fra andre når de først har turt å sette foten innenfor døra på et treningssenter.

- Men er løsningen å skille gutter og jenter?

- Hvis en jenteavdeling kan skape et trygt treningsmiljø for jenter, så er det bra. Her er det ingen gutter som ser på deg, ingen ser hvor mye du løfter eller at man har svetteringer. Jentene føler at de kan slappe av. Hvis argumentet om at jenteavdelinger kan skape skiller i samfunnet skal vinne, kan det bety at disse jentene velger å ikke trene i det hele tatt, mener Monica.

MONICA føler hun får konsentrert seg bedre på jenteavdelingen.

- Klarer ikke å unngå at folk stirrer på hverandre



Men Fitness24Seven er ikke alene om å tilby et eget rom for jentene.

Treningskjeden Fitness Xpress har fire senter i Norge, og alle har egen jenteavdeling. I motsetning til Fitness24Seven så er jenteavdelingene mer åpne, ikke låste rom med ugjennomsiktige vegger, men like fullt: Gutter har ingen adgang.

Eier av Fitness Xpress, Hasse Hoftvedt, var med på å starte Sats på 90-tallet, og bestemte seg i 2007 for å åpne en ny senterkjede med lavere månedspris. For å begrense utgiftene måtte gruppetimene droppes, og Hoftvedt visste at det i all hovedsak var de jentene benytte seg av.

Det var da han bestemte seg for å teste ut jenteavdelinger.

- Jeg vil kalle jenteavdelingene for en markedsføringssak. Det er et forsøk på å vise jenter at her er terskelen lav for å trene styrke. På jenterommet kan de trene uten å føle at noen ser på dem, sier Hoftvedt.

EIER: Hasse Hoftvedt startet Fitness Xpress og var først ute med jenteavdeling på senteret.

Han tror absolutt at enkelte jenter setter pris på å trene uten å måtte bekymre seg for at gutter ser på dem, men vet samtidig at det langt fra gjelder alle.

- Vi klarer jo ikke å unngå at folk stirrer på hverandre. Flotte, veltrente mennesker blir sett på, og de som er i god form liker nok også den oppmerksomheten, sier Hoftvedt, og legger til at det gjelder både jenter og gutter.

- Kunne det vært motsatt, at dere også opprettet en gutteavdeling?

- Vel, resten er jo på en måte en gutteavdeling. Guttene er overrepresentert på treningssenter, så miljøet der er allerede mannsdominert. Det var jo også derfor at jenteavdelingen ble opprettet, avslutter Hoftvedt.

