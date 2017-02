Jeppe Beck Laursen er barnas favoritt: - Men foreldre aner ikke hvem jeg er

ANNONSE

Disneys nye storfilm «Vaiana - i rollen som halvguden Maui møter vi Jeppe Beck Laursen. Har du barn i barnehage- og barneskolealder, vet de etter all sannsynlighet hvem Laursen er.

Han har rollen som Goggen i «Gråtass»-filmene, er med i den nye «Karsten og Petra»-filmen og har altså en av hovedrollene i «Vaiana». Men aller mest kjent er han for rollen som Daidalos i NRK Supers suksess-serie «Labyrint».

- At det skulle bli så populært, så vi ikke komme, sier han til Nettavisen.

Jeppe Beck Laursen, Nora Gjestvang og Bjørn Eidsvåg dukker opp i Disneys nye film Vaiana.

Barna blir ville

Vi møter ham sammen med Nora Gjestvang og Bjørn Eidsvåg, som spiller henholdsvis hovedpersonen Vaiana og den onde krabben Tamatoa i Disney-filmen. Begge innrømmer at de ikke har fått med seg Laursens stjernestatus blant de yngste.

- «Labyrint» er som «Fangene på fortet» for barn. Jeg spiller en gal oppfinner, forklarer han.

Serien er et svensk konsept hvor barn får prøve seg på Daidalos’ oppgaver i en labyrint. Laursen forteller at de var helt uforberedt på den enorme populariteten.

- Jeg kan ikke gå på gata uten at barn blir ville. Jeg var med en kompis og hentet dattera hans en dag, og det tok litt lenger tid enn vi hadde trodd, for å si det sånn. Jeg har fått mail fra norske barn i Mexico som har laget «Labyrint»-bursdag til vennene sine der. Det er gøy, smiler han.

Daidalos og roboten Taurus underholder mange i Labyrint.

- Det er veldig fine øyeblikk

Selv om mange barn er faste seere av «Labyrint», er det tydeligvis ikke alle foreldre som får med seg hva barna ser på TV på lørdagskvelden.

- Det som ofte skjer, er at jeg sitter et sted, og så er det en unge som kikker på meg. Jeg kan se at ungen tenker: «Er det ham?». Så skaper jeg en kontakt, får fram at det er meg, og så smiler vi til hverandre.

- Men foreldrene aner ikke hvem mannen som sitter og smiler til ungen deres er. Det er veldig fine øyeblikk, når jeg og barna har en hemmelighet sammen, vi vet hvorfor vi smiler, mens foreldrene ikke skjønner noe, sier han.

Og heldigvis er han glad i barn:

- Jeg er veldig glad i barn, kanskje fordi jeg ser på meg selv om et stort barn, ler han.

Se Laursen i Vaiana her:



Har skrevet eventyr

Bjørn Eidsvåg har ikke gjort så mye for barn før. Han har imidlertid store planer om å endre på dette:

- Jeg vil gjerne gjøre mer for barn. Da jeg hadde små barn selv, likte jeg å lage eventyr for dem. Jeg tenkte: «Dette må jeg gjøre noe med», men jeg ville vente til jeg fikk barnebarn. Og nå har jeg fått barnebarn, sier han lurt.

Hva slags eventyr har du skrevet?

- Det vil jeg ikke si. Neste gang du intervjuer meg, er det kanskje om det, smiler han.

Se Eidsvåg i Vaiana her:





Blir imponert

Alle de tre skuespillerne har et sterkt forhold til Disneys klassikere.

- Den første gangen jeg var på kino, så jeg «Jungelboken» på Victoria Teater i omtrent 1978. Jeg likte også «Bernard og Bianca», «101 Dalmatinere» - ja, alle, egentlig, sier Laursen.

Nora Gjestvang er enig:

- Disney gjør aldri noe feil, det blir bra hver gang. Jeg liker «Tarzan», «To på rømmen» ... sier hun, før Laursen utbryter:

- Og «To gode venner»! Husker dere den? «Todd og Copper». Den er bra!

- Jeg elsker «Biler» også, og jeg gleder meg sånn til «Biler 3», smiler Gjestvang, som blir svært imponert da Laursen forteller at han har gitt stemme i «Biler»-filmene også.

- Er det sant!? Det er dritkult!

Se klipp fra Vaiana her:





Kjente sanger

Vi spør om gjengen har en favorittsang fra Disney-universet. Eidsvåg begynner straks å synge «When You Wish Upon a Star», og snart er det allsang rundt bordet.

- Det er en av de vakreste melodiene som er laget, sier Eidsvåg.

Laursen har nettopp fått en ny favoritt:

- Min favorittsang har alltid vært «A Whole New World» fra «Aladdin», men nå har jeg fått en ny: «Shiny» fra «Vaiana». Det er den feteste Disney-låta noen sinne, sier han.