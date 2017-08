J.K. Rowling beklager Trump-tweet

Men forfatteren beklager ikke til Donald Trump personlig.

Det skal godt gjøres å ikke ha fått med seg J.K. Rowlings hatkampanje mot Donald Trump på Twitter.

«Harry Potter»-forfatteren har lagt ut en rekke kritiske meldinger både til og om presidenten - til full jubel fra mange og stor forargelse for andre.

- Dette narsissisme-monsteret



Før helgen la Rowling ut en serie meldinger om at Donald Trump hadde oversett en tre år gammel gutt i rullestol under et arrangement. Hun omtaler hendelsen som «fryktelig» og beskriver Trump som «dette narsissisme-monsteret»

Grunnen var en video som viser nettopp det hun beskriver: Trump hilser på alle de fremmøtte, bortsett fra den lille gutten i rullestolen - som prøver å få kontakt med presidenten.

Problemet er bare at videoen ikke sluttet der. I en video publisert av Det hvite hus, ser vi at Trump hilste på gutten da han først kom inn i rommet.

Beklager til gutten



Nå beklager Rowling å ha lagt ut meldingene - men beklagelsen kommer ikke til Trump:

«Jeg la helt klart mine egne følelser om temaet rundt funksjonshemmede som blir oversett eller ignorert på bildet jeg så, og hvis det har gitt vonde følelser til gutten eller familien hans, beklager jeg uforbeholdent,» skriver hun.

Re: my tweets about the small boy in a wheelchair whose proferred hand the president appeared to ignore in press footage, multiple /1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31. juli 2017

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31. juli 2017

sensitivities around the issue of disabled people being overlooked or ignored onto the images I saw and if that caused any distress /3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31. juli 2017

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31. juli 2017

De omtalte Twitter-meldingene er nå slettet.