JK Rowlings Twitter-feide tok plutselig en uventet vri

JK Rowling er en av dronningen på Twitter.

JK Rowlings julehilsen var noe av det mest positive vi har lest.

Og da en fan spurte J.K Rowling om hvordan jage bort desperanter, ga hun svaret alle burde gi.

Men mest av alt er JK Rowling kjent for sitt vidd og sin evne til å svare nettroll på en ubetalelig måte.

Og hun er for eksempel ikke spesielt god venn med TV-personligheten, redaktøren og kommentatoren Piers Morgan.

.@piersmorgan If only you'd read Harry Potter, you'd know the downside of sucking up to the biggest bully in school is getting burned alive. — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2017

.@piersmorgan Would you like a couple of hours to mock up some pictures of refugees carrying explosives to substantiate your position? https://t.co/sFj0kqIajd — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2017

Twitter-feiden startet sist ved at Piers Morgan ble tilsnakket av Bill Maher på TV, noe som fikk Rowling til å tweete dette:

Yes, watching Piers Morgan being told to fuck off on live TV is *exactly* as satisfying as I'd always imagined. https://t.co/4FII8sYmIt — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2017

This is why I've never read a single word of Harry Potter. https://t.co/XUJBMs4KKm — Piers Morgan (@piersmorgan) February 11, 2017

Because you had a premonition that one day the author would roar with laughter at seeing you called out for your bullshit on live TV? https://t.co/8rkKSqJTnG — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2017

Men så er det bare det at mens far raser, så er jo eldstesønn Morgan en virkelig ihuga Harry Potter-fan. Og han har såvisst ingen respekt for farens fornærmede tweets. For onsdag dukket disse opp.

Spencer Morgan, som er sportsjournalist, er så fan at han har fått tegnet for dødstalismanene tatovert inn på armen. Rundt halsen har han et smykke med det samme tegnet som opptrer i den aller siste Harry Potter-boka.

Og sånn - for sikkerhets skyld.





