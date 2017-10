Jon Niklas Rønning og Kristine Riis har blitt kjærester

Kom sammen til feiring.

Da komikerne Jon Niklas Rønning (38) og Kristine Riis (35) ankom 20-årsjubileet til Stand Up Norge på Latter tirsdag kveld, fortalte de Se og Hør at de har blitt kjærester.

- Ja, vi er kjærester. Vi har vært venner og kjent hverandre gjennom samme miljø i mange år. Så fant vi at det var en perfekt match, sier Rønning til ukebladet.

Riis sier til Se og Hør at det er hyggelig.

For en snau måned siden ble det kjent at Rønning og hans tidligere kjæreste, Monica Csango (48), hadde gått hver til sitt.

- Vi er veldig gode venner. Verdens beste venner. Vi har et veldig godt forhold, men passet ikke så godt som kjærester, sa Rønning til Dagbladet da.

Takk for i går, 38 og lykkelig. Lov U. Skål og carpe diem😘 Et innlegg delt av Jon Niklas Rønning (@jonniklasronning) søndag 03. Sep.. 2017 PDT

SLUTT: Komiker Jon Niklas Rønning (38) bekreftet i begynnelsen av september at han ikke lenger er kjæreste med journalist, blogger og «Kakekrigen»-dommer Monica Csango (48).

Mest sett siste uken