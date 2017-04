ANNONSE

Jonathan Demme, kjent som regissøren av den prisbelønte skrekkthrilleren «Silence of the Lambs», eller «Nattsvermeren» på norsk, er død, 73 år gammel.

Filmen fra 1991 vant hele fem Oscar-priser i sin tid, og selv mottok Demme blant annet prisen som «beste regissør» for filmen med Jodie Foster og Anthony Hopkins i hovedrollene.

Onsdag morgen døde Demme i New York. Ifølge indiewire.com var årsaken spiserørskreft og komplikasjoner som følge av en hjertesykdom, sier kilder nær Demmes familie.

Demme debuterte som regissør med filmen «Angels Hard as They Come» i 1971, men suksessen startet først på 1980-tallet med anerkjente filmer som «Melvin and Howard», «Swing Shift» og «Something Wild».

Med «Silence of the Lambs» i 1991 og «Philadelphia» i 1993 nådde suksessen nye høyder, men Demme holdt i sine senere år en lav profil. Filmen Likevel ble «Rachel Getting Married» fra 2008 en ny suksess, med Anne Hathaway i en av hovedrollene.

Demme etterlater seg kona Joanne Howard og deres tre barn.